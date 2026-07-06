電通デジタル、媒体を横断した来店効果分析ソリューション「OmniVisit」の提供を開始

電通デジタルは、ブログウォッチャーと共同で、デジタル広告の接触が実店舗への来店にどれだけ寄与したかを、複数の媒体を横断して計測・分析できるソリューション「OmniVisit（オムニビジット）」の提供を開始した。これにより、最適な予算配分やROASの最大化、メディアプランニングの高度化につなげる。

同ソリューションでは、電通デジタルが保有する第三者計測プラットフォームとブログウォッチャーが保有する位置情報データベースを統合し、ワンストップ型の来店効果分析を実現。Webサイト・SNS・音声メディアといった媒体別の接触や、PC・スマートフォン・タブレット・CTVといったデバイス別の接触などの広告接触データを一元管理し、同一指標での客観的な評価を行える。

来店判定の基盤には、ブログウォッチャーが保有する140種類以上の連携アプリを通じ、利用を許諾したユーザーのみで構成される最大1億MAU規模の位置情報データ（2026年5月時点）を活用。広告による純粋な来店リフト効果を算出する。

また、独自の補正ロジックにより外部要因を除いた正確な広告効果の把握が可能だ。スマートフォンやPCだけでなく、CTVにおけるリーチ計測にも対応する。

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