MarkeZineニュース

楽天インサイト、調査の分析を2種類のAIアシスタントが支援する「楽楽リサーチャー」の提供を開始

　楽天インサイトは、インターネット調査結果の分析をAIが支援する新ツール「楽楽リサーチャー」をリリースした。

　企業は、楽天インサイトに依頼して実施したインターネット調査のデータ（集計表）を同ツールに読み込み、調査の目的や注目点を入力することで、AIアシスタントが自動生成した設問ごとの分析コメントと調査全体のサマリを得られる。また、AIアシスタントに追加指示を出して対話を進めることも可能だ。

　同ツールで利用できるAIアシスタントは、調査結果をフラットに評価し分析するタイプ「Ai」と、導きたいストーリーに基づくスコア中心の分析を行う「Shin」の2種類。目的に応じて選択が可能となる。

　楽天インサイトにインターネット調査を依頼した企業や団体が同ツールを無料で利用でき、新規案件だけでなく過去に実施した調査内容にも適用できる。

この記事は参考になりましたか？

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/05 16:45 https://markezine.jp/article/detail/49834

イベント

