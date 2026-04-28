×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

FLJ、フェアトレードの国内市場動向を発表　イオンなど約200社が連携するキャンペーンを5月に開始

　認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパン（以下、FLJ）は2026年4月28日、2025年の国内フェアトレード認証製品の市場規模を発表した。また、フェアトレード月間にあわせた啓発キャンペーン「フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン2026」を実施すると発表した。

画像を説明するテキストなくても可

国内市場規模は約190億円、カカオは前年比60%に

　FLJが発表した2025年の国内フェアトレード市場規模は約190億円で、前年比約88%。主要原料の国際価格変動が市場に影響を及ぼした。

　特にカカオは、西アフリカの不作や気候変動を背景とした「カカオショック」により2023年後半から国際価格が歴史的高騰を記録。市場規模は前年比60％にまで縮小した。コーヒーも主要産地の天候不順や為替の影響で価格が高止まりし、前年比93％となった。

画像を説明するテキストなくても可
（クリックすると拡大します）

　ただしコーヒーは、サステナビリティ対応を進めるホテル業界などBtoB領域での販売が拡大し、重量ベースでは約1割増加した。なお国内におけるフェアトレード市場の産品別の内訳を見ると、82％がコーヒー、カカオが8％、コットン、茶、果物、ハーブ・スパイスがそれぞれ2％となっている。

EU指令で「グリーンウォッシング規制」始動、認証ラベルの信頼性が焦点に

　注視すべきは、サステナビリティ表示をめぐる、国内外の規制強化の動向だ。欧州では、グリーンウォッシング規制の一環として「Empowering Consumers for the Green Transition Directive（EU指令2024/825）」が、2026年9月から実質的な運用開始となる。

　同指令では、曖昧な環境表示や企業による自己認証ラベルの使用が制限され、第三者による検証・裏付けが求められる。FLJはリリースで、これにより世界のサステナブル・ラベルの7〜8割が淘汰される可能性が指摘されているとし、第三者認証の重要性が一層高まると言及した。

　日本でも、環境省が2026年3月に「環境表示ガイドライン」を13年ぶりに改定。客観的根拠に基づく環境表示への要請は今後さらに強まる見通しだ。2025年に発表されたサステナブル認証に関する調査では、グローバル・日本の双方で、国際フェアトレード認証ラベルが各種サステナビリティ系認証マークのなかで最も高い信頼評価を獲得したという。

約200社連携で過去最大の300万アクションを目指す

　フェアトレード月間にあわせた啓発キャンペーン「フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン2026」は、5月をフェアトレード月間と位置づけ、店頭での販促・啓発イベント・SNS投稿などのアクション1件につき1円を開発途上国の生産者に寄付する取り組み。6年目となる今年は、全国の小売・飲食・食品メーカー・自治体・教育機関・市民団体など約200社と連携し、過去最大の300万アクション（＝300万円の寄付）を目標に掲げる。

　寄付金は「フェアトレード アジア太平洋（NAPP）気候災害支援・レジリエンス基金」を通じ、2025年11月〜12月にサイクロンによる豪雨や洪水、土砂崩れの被害を受けたインドネシア・スマトラ島およびスリランカのフェアトレード生産地の復旧・復興に活用される。

　参加企業の取り組みとしては、イオンが国際フェアトレード認証カカオ調達制度対象商品を含む20品目以上を展開し、4月にはトップバリュ グリーンアイオーガニックから新商品を発売。小川珈琲はフェアトレードアールグレイを使った期間限定メニューを販売し、京都駅で体験型イベントを開催する。DEAN & DELUCAはフェアトレード素材を使った8種のスペシャルメニューを展開するほか、国分グループは南アフリカ産フェアトレード認証ワインを販売する。

【関連記事】
フェアトレード国内市場規模、前年比2.2％増　国民1人当たり年間購入額は74円から10年で174円へ
SHIBUYA109 lab.、Z世代の2026年トレンド予測を発表／アテンション・デトックスに注目
日本企業のSDGs対応は全体的に停滞／責任部門と現場とのギャップが深刻化【東急エージェンシー調査】
「SDGs」ワード認知度82％で横ばい、商品購入のハードルは「価格」と「手間」【ADK MS調査】
SDGsの認知率、2024年は前年より減少／社会・環境のための行動実践度は過去最高値に【博報堂調査】

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/28 13:00 https://markezine.jp/news/detail/50720

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    連休にじっくり思考の土台を整える、「ビジネス・アイディアの本質」を学べる本・4選
  2. 2
    戦略と実行の乖離をどう防ぐ？ NaaS市場開拓を目指すNTTドコモビジネスに学ぶ、「変革」のプロセス
  3. 3
    社員7割が常時利用！Hakuhodo DY ONE流・AI活用　「一部しか使わない」壁をどう超えたか
  4. 4
    ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成、コンテンツ内製で実現する双方向コミュニケーション
  5. 5
    「どうせ使いこなせない」からの脱却。丸井がKARTEで築いたリピート顧客比率二桁増と自走文化
  6. 6
    マーケターは「オペレーター」を卒業せよ！ AIに評価される会社と、されない会社の分岐点
  7. 7
    「攻めと挑戦のSNS」で事業貢献　ANAと講談社・VOCEが事例とともに語る運用設計と評価軸 NEW
  8. 8
    AI時代に見直す「信頼購買」の価値　再定義されるインフルエンサーマーケティングと効率型手法
  9. 9
    アサヒビールはなぜ「お客様中心」をやり切れるのか？N=1を戦略に変える「消費者インサイト部」の進化
  10. 10
    「対抗策」を考えるほど競合の術中に…。AIで即実践できる「競合の戦略を解剖する3ステップ」 NEW
  1. 1
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】
  2. 2
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  3. 3
    ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成、コンテンツ内製で実現する双方向コミュニケーション
  4. 4
    社員7割が常時利用！Hakuhodo DY ONE流・AI活用　「一部しか使わない」壁をどう超えたか
  5. 5
    アサヒビールはなぜ「お客様中心」をやり切れるのか？N=1を戦略に変える「消費者インサイト部」の進化
  6. 6
    2年連続2桁伸長「SHISEIDO」のCRM戦略。F2転換に導く、LINEのパーソナライズ配信の極意
  7. 7
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  8. 8
    戦略と実行の乖離をどう防ぐ？ NaaS市場開拓を目指すNTTドコモビジネスに学ぶ、「変革」のプロセス
  9. 9
    【総広告費40億】きぬた歯科院長が「Xで他社の看板を添削」？つい伝えたくなった持論とは
  10. 10
    Z世代を突くgreen colaと疲労に寄り添う三ツ矢サイダー。時代を捉えるブランディング