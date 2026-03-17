電車内広告で「企業を初めて知った」8割超、若年層で顕著【オリコム調べ】

2026年3月16日、オリコムは首都圏および関西在住の15～69歳を対象に実施した「電車内広告が企業の信頼度に及ぼす影響」に関する調査結果を発表した。

電車内広告による企業発見経験は8割以上。年代別では「15～19歳」が最多

調査は、2025年11月から12月にかけて首都圏と関西の電車利用者（週1回以上利用）に対し、インターネットリサーチにて実施され、首都圏で965人、関西で624人が回答した。「電車内の広告を見たことで企業を初めて知った経験がある・あるような気がする」と答えた人は全体の84.4％にのぼった。

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年代別に見ると、「ある」と回答した割合が最も多かったのは15～19歳の55.6％で、20～24歳が続く結果となった。一般に、若年層はスマートフォンを利用している時間が多く、電車内広告への注意が低いと考えられがちだが、今回の調査では、若年層も他世代より電車内広告に注目していることが示された。

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また、自由回答による企業分野分析では、人材系企業やBtoB企業などが特に多く挙げられており、いずれもテレビCMやWEB広告も展開している企業だったが、実際には電車内広告を初回認知のきっかけとする人が多数だった。

【調査概要】

調査名称：「電車内広告が企業の信頼度に及ぼす影響」に関する調査【首都圏編】

調査期間：2025年11月20日（木）～12月5日（金）

調査対象：東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県居住かつ、調査回答時に電車利用頻度が週１回以上と回答した15～69歳のモニター

調査人数：965人

調査名称：「電車内広告が企業の信頼度に及ぼす影響」に関する調査【関西編】

調査期間：2025年11月20日（木）～12月10日（水）

調査対象：京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県居住かつ、調査回答時に電車利用頻度が週１回以上と回答した15～69歳のモニター

調査人数：624人

調査方法：インターネット調査『Knowns消費者リサーチ』

調査主体：株式会社オリコム

モニター提供元：ノウンズ株式会社

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