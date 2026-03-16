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AI時代のマーケティング最新動向（AD）

A2A最前線！メルカリとHakuhodo DY ONEで創るAIエージェント前提のマーケティング革命

　2025年7月にAI-Native化を宣言したメルカリは、Hakuhodo DY ONEとともに、複数のAIエージェントが連携する「ONE-AIGENT（ワン・エージェント）」のPoCを開始。データの機密性を守りつつAIの推論能力を引き出す「Zero Data Sharing」を掲げ、双方の有するデータを効果的につなげている。マーケティング支援サービス「ONE-AIGENT」を軸にAI活用の最前線を追う本連載、今回は前出のPoCを率いるメルカリの石渡貴大氏、Hakuhodo DY ONEの柴山大氏の対談を実施。AIエージェントを活用したマーケティングの先進事例をひも解く。

「AI-Native」化を宣言したメルカリの現在地

――今回は、メルカリの石渡さんをゲストに、同社がHakuhodo DY ONEと進める「A2A（Agent to Agent）基盤」のPoCについてうかがいます。現在、Hakuhodo DY ONEと「ONE-AIGENT」のPoCを実施中だそうですね。どういったきっかけで開始されたのでしょうか？

メルカリ Marketing Manager / AI Marketing Lead 石渡貴大氏：デジタル広告代理店での営業や運用、ニュースアプリでのマーケティング責任者などを経て、約1年前にメルカリに入社。現在はマネージャーとしてデジタルやマス広告、キャンペーン企画に携わるチームを管掌しながら、AI Marketing Leadとして社内のマーケター向けにAI活用を推進している。

メルカリ Marketing Manager / AI Marketing Lead 石渡貴大氏

デジタル広告代理店での営業や運用、ニュースアプリでのマーケティング責任者などを経て、約1年前にメルカリに入社。現在はマネージャーとしてデジタルやマス広告、キャンペーン企画に携わるチームを管掌しながら、AI Marketing Leadとして社内のマーケター向けにAI活用を推進している。

石渡：当社では2025年7月、社内に「AI-Native」化を宣言しました。全職種で様々な取り組みを行っていますが、デジタルマーケティングにおけるカギは「データ」と「クリエイティブ」の2軸です。当時からクリエイティブはHakuhodo DY ONEさんに制作いただいていたので、「AIに振り切ってほしい」とリクエストしたのが、昨年夏ごろでした。

　まず、AIで生成した画像・動画を大量にアウトプットしていただく中で、制作フローを何度も見直しました。画像や動画の生成がある程度見えてきたので、クリエイティブの企画部分もAIでより効率化・高度化できないかと考えて、今回のPoCに至りました。

柴山：我々も、AIエージェントが台頭する中で、ワークプロセスやアウトプットはさらに変化すると考えていました。その変化を「自社の進化」に変えるべく、ONE-AIGENTをさらに磨き込んでいた折、メルカリさんのAI-Nativeが発表されました。

　そこで、我々としても挑戦となる企業間のA2A、またZero Data Sharingを含めて、未来のマーケティングをともにつくっていただけないかと提案し、組ませていただくことになりました。

――メルカリでは、先の宣言より前からAI活用に積極的に取り組まれていたと思いますが、直近でどういった課題があったのですか？

石渡：メルカリでは、デジタル広告やマス広告、「超メルカリ市」のような大型キャンペーンなどを回すのに、調査からインサイト抽出、制作、媒体社との調整まで多くのタスクが発生します。

　ただ、単に現場のマーケターが個別にAIを使うだけでは、組織全体の知見として蓄積されず、ブランドのガイドラインを反映させるのも難しかったのです。また、我々は膨大な一次データを持っていますが、それを安全かつ効果的にAIの意思決定に組み込むことも、大きな壁でした。

どのデータをどう使うと成果が上がるか、最初の設計が重要

――PoCを通して、そうした課題の解決に取り組んでいるということですね。

石渡：はい。当社にはもともと社内エンジニアも多いですし、AIタスクフォースとしての動きもありますが、広告領域においては代理店さんや媒体さんなどの外部パートナーとともに進める業務の比重が大きく、重要でもあります。柴山さんからは、実験段階とはうかがっていましたが、その前提でもぜひ一緒に進めたいと考えました。

――では、今回両社で構築したA2A基盤についてうかがいます。この構築自体が先進的かつ野心的な取り組みですが、現在までの道のりを教えてください。

石渡：以前から、クリエイティブ制作のためにメルカリのファーストパーティ・データを提供していましたが、すべて手作業でデータを抽出していたんです。そこで、Hakuhodo DY ONEさんのほうで立ち上げている、トレンドキャッチやコピーライティングなど様々な機能を持つAIエージェントが、必要に応じて当社内のデータを取得できるようにしました。

　メルカリ社内でも、Socrates（ソクラテス）というデータ分析エージェントを開発しました。Socratesと外部のエージェントの連携を考えているわけではありませんが、いずれ領域を絞った分析エージェントを立てて、A2Aとしてつなげられればと考えています。

柴山：広告主によってマーケティングの目的が異なり、ファーストパーティ・データも千差万別なので、その整理が第一歩になります。今回でいうと、メルカリさんにどのようなデータの種類があり、どうマーケティングと連動すると事業に貢献するか、その設計を最初に丁寧に行うことが大事でした。

次のページ
企業間AIエージェント連携の可能性と実現する仕組み

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この記事の著者

高島 知子（タカシマ トモコ）

　フリー編集者・ライター。主にビジネス系で活動（仕事をWEBにまとめています、詳細はこちらから）。関心領域は企業のコミュニケーション活動、個人の働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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提供：株式会社Hakuhodo DY ONE

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

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2026/03/16 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50533

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