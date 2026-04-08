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AI時代のマーケティング最新動向（AD）

AIエージェントが同僚になる時代、自分たちのビジョンが問われる。自由と統制の両立こそが実用化の本丸

　Hakuhodo DY ONEのマーケティング支援サービス「ONE-AIGENT」を軸に、マーケティングの最新動向を追う本連載。約4ヵ月にわたる連載の最終回は、AIdiver編集長の押久保剛、AI専門家でAIdiver特命副編集長の野口竜司氏と、Hakuhodo DY ONE 常務執行役員 柴山大氏が、AIエージェントの実用化とその際に欠かせない観点を語り合った。

AIのOSは常に最新か。それが問われ続ける

押久保：2025年末から始まった本連載も、今回が最終回となります。この半年ほどは、まさに激動の時期でしたね。

野口：本当に。特にこの3ヵ月の変化は、これまででもいちばん衝撃的でした。コーディング能力が20％上がった、といったレベルの話ではなく、事業や企業の在り方そのものを根本から変えるほどの変化が示されています。AIに任せられる領域が圧倒的に拡大しました。私自身、人間ゼロで運営する組織「ゼロヒューマン株式会社」をまさに立ち上げようとしています。

押久保、野口氏、柴山氏がこれまでの連載をざっくばらんに振り返った
野口氏、柴山氏、押久保で激動期に始まった連載をざっくばらんに振り返り、これからの展望を語り合った

押久保：人間ゼロですか！　それは、昨今の変化を象徴する試みですね。

野口：OpenAIが掲げるAGIへのロードマップで言えば、すでに4.5段階目、つまりエージェントが自律的に動くフェーズにまで来ています。そこで重要になると思うのは、ビジネスのビジョンや独自のアセットはそのままに、「基盤となるAIのOSを常にアップデートし続けられるか」という視点です。

押久保：単に「どのAIを使うか」というツールの話ではなく、土台を入れ替えていくということでしょうか。

野口：はい。実験してみないとわからないところもありますが、少なくとも、特定のAIモデルに依存するのではなく、最新の「知能」をいつでも載せ替えられる柔軟な社内基盤の構築が大事になると思います。AI基盤を常に最新状態に保てるかどうかが、企業の競争力を左右する。それが、この数ヵ月の気づきでした。

AIにも就業規則を。ルール・スキル・メモリで性能が決まる

押久保：かつては“プロンプト職人”と言われたように、初期はプロンプトエンジニアリング、次に文脈を設計するコンテキストエンジニアリングがフォーカスされましたが、もはやそんな話ではなくなりましたね。最近では「どのファイルシステムにアクセスさせるか」といった、環境設計の話に移っている。

野口：その通りです。チャットや推論機能としてのAI活用ではなく、パートナーとして自律的に動けるAIエージェントを構築するための要素が明確になったと感じています。

押久保：具体的に、どういった要素が重要になりますか？

野口：大きく二つの要素が必要だと考えています。ひとつは、AIにどの情報を使ってどう動いてもらうかを整理してインプットすること。その柱は、「ルール」「スキル」「メモリ」の三つです。

　まず「ルール」は、社内規定や就業規則のように、その仕事で絶対にやってはいけない点、厳守すべき点を定めて学ばせることです。今、ガードレールとも呼ばれていますね。次に「スキル」は、特定の業務手順における暗黙知を、AIが実行可能な形にしたもの。そして「メモリ」は、過去の実績や業務の過程で蓄積される、会社が持つ資産としての記憶です。

柴山：ルール、スキル、メモリ。とてもわかりやすい整理ですね。特にルールとスキルは、新入社員に教えるようなものでしょうか。

野口：そう思います。ルールとは、いわば就業規則。スキルは業務マニュアル、そしてメモリは顧客リストや各顧客の詳細のような、自社独自の情報です。

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AIが同僚になる時代。サイロ化の加速という、新たな壁

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この記事の著者

高島 知子（タカシマ トモコ）

　フリー編集者・ライター。主にビジネス系で活動（仕事をWEBにまとめています、詳細はこちらから）。関心領域は企業のコミュニケーション活動、個人の働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/04/08 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50622

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