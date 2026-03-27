「AIに仕事を奪われる」は思考停止。音部大輔が語る、AIショートカットを用いて独創性を生む思考法

トップマーケターは、AIを活用した戦略立案や広告生成ツールをどう捉えるのか？ Hakuhodo DY ONEのマーケティング支援サービス「ONE-AIGENT」を軸に、マーケティングの最新動向を追う本連載。今回は特別編として、クー・マーケティング・カンパニー代表の音部大輔氏がゲストに。『AIdiver』のマーケティングを題材に、博報堂ＤＹグループの社内ツールである、デジタルマーケティング戦略立案プラットフォーム「CREATIVE BLOOM PLANNING」と「CREATIVE BLOOM DISPLAY Ads」でできることを紹介し、忌憚ない講評をいただいた。AIが「標準」を提示することで、人間をどうアシストするのか。

知能とは何か。という視点から最新AIツールと対峙する

柴山：『MarkeZine』に1月に掲載された音部さんのインタビュー（「君は世界をどう「再構築」しているか？ 音部大輔氏が2026年のマーケターへ贈る言葉」）には、とても納得しました。人間もAIも世界を再構築している、とした上で、知識や経験を用いる人間に「AIのほうがより偏向の少ない世界を再構築できる可能性が高そう」とおっしゃっていましたね。

音部：そうですね。AIの台頭で、2025年は「知能とは何か」に向き合った1年になりました。人間は固有の知識や経験に基づいて、たとえば将来のビジョンのような未知の世界を描くことができます。

ですが、知識や経験は人によるので、どうしてもバイアスが生じます。一方、AIには“経験”はありませんが、膨大な情報収集と処理速度によって、バイアスの少ない回答を提案してくれる存在になるのだと考えました。

クー・マーケティング・カンパニー 代表取締役 音部大輔氏 日米P&Gで17年間ブランドマネジメントなどに従事した後、ダノンジャパン、ユニリーバ・ジャパン、日産自動車、資生堂などで勤務。マーケティング担当副社長やCMOとしてマーケティング組織を構築・指揮し、複数ブランドの持続的成長を実現。2018年1月より現職。博士（経営学 神戸大学）。日本マーケティング学会 理事。著書に『なぜ「戦略」で差がつくのか。』（宣伝会議）、『マーケティングプロフェッショナルの視点』（日経BP）がある。

今回、見せていただくツールは、AIを活用して戦略プランニングと広告生成を自動で行えるのですよね？

柴山：はい。早速、どのように進めるかをご紹介したいと思います（※1）。プランニングする題材を本記事掲載メディアである『AIdiver』さんとして、まず「CREATIVE BLOOM PLANNING」に情報をインプットしていきます。

たとえば「基本商材情報」の項目に『AIdiver』のURLを入れれば、自己紹介的な部分に書かれた定義を自動で読み込みます。ほかにも、参照サイトやPDF資料などがあれば、登録できます。同時にリサーチが走って、競合分析や顧客セグメント、初期仮説などが洗い出されます。

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膨大な情報の収集と整理で“スタンダード”を提示

音部：『AIdiver』さんなら、同じ翔泳社で長く運営されている『MarkeZine』との横連携は強みの一つになると思いますが、そうしたことも出てくるのですか？

柴山：そうですね。商材情報としての“強み”か、もしくはSWOT分析の中に出てきます。続いて、顧客セグメント、ペルソナ、そして訴求軸や実際のコピーを提案します。顧客セグメントやペルソナには、月間3.8億超のIDをもとにしている我々のDMP「AudienceOne」や、博報堂生活総合研究所の30年以上にわたる生活者観測データを利用しています。

音部：『AIdiver』さんのペルソナだと、複数の「現場サイド」だけでなく、「マネジメントサイド」も抽出してくれるんですか？

柴山：そうですね。AIが導き出すものは、やはり最大公約数に留まるので、ペルソナも訴求も、ありそうなものを提示します。私たちは「スタンダードを出す」という捉え方をしています。

続いて「CREATIVE BLOOM DISPLAY Ads」を見ていただけたらと思います。今回はバナー広告で試してみますが、「CREATIVE BLOOM PLANNING」の内容をシステム間連携し、加えてAIdiverのロゴや押久保編集長のお写真を登録すると、先のプランニングをもとに、たくさんのバナー画像を提示します。

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……というわけで、一連のデモンストレーションを見ていただきましたが、ここからは音部さんに気づきやアドバイスをいただけたらと思います。まず、ご覧になって率直にいかがでしたか？

音部：とても興味深かったですし、これがHakuhodo DY ONEさんのAIの使い方なのだとよくわかりました。ひとことでいうと、誰がやってもあまり変わらない「標準的な世界認識」をAIに担わせる、という発想なんですね？

柴山：はい、その通りです。さすが、ずばり本質を言い当てられた気がします。