スマートニュース、広告事業における2026年パートナーランク認定企業64社を発表

スマートニュースは5月21日、広告事業の認定代理店制度「SmartNews Ads パートナー プログラム」における2026年のパートナーランク認定企業64社を発表した。
同社は、2024年4月に開始した「パートナーランク制度」において、広告販売の売上実績に応じて、パートナー企業をDiamond／Platinum／Gold／Silver／Bronzeの5つのランクに認定している。
同制度では、毎年4月から翌年3月末までの売上実績をもとに年に一度ランクを決定し、特に優れた実績を持つパートナーには、それぞれのランクに応じた限定特典を提供している。
SmartNews Ads 2026年 パートナーランク認定企業
Diamond（3社）
- 株式会社CARTA ZERO｜株式会社電通デジタル（※連名での受賞）
- 株式会社サイバーエージェント（Top Sales Partner）
- 株式会社Hakuhodo DY ONE（Best Branding Partner）
Platinum（4社）
- 株式会社WEB GRAM
- 株式会社ディスカバリー
- DIGITAL HEARTS CROSS Singapore Pte. Ltd.
- 株式会社boxXXX
なお、Goldランクに13社、Silverランクに17社、Bronzeランクに27社が認定された。
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