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スマートニュース、広告事業における2026年パートナーランク認定企業64社を発表

　スマートニュースは5月21日、広告事業の認定代理店制度「SmartNews Ads パートナー プログラム」における2026年のパートナーランク認定企業64社を発表した。

　同社は、2024年4月に開始した「パートナーランク制度」において、広告販売の売上実績に応じて、パートナー企業をDiamond／Platinum／Gold／Silver／Bronzeの5つのランクに認定している。

　同制度では、毎年4月から翌年3月末までの売上実績をもとに年に一度ランクを決定し、特に優れた実績を持つパートナーには、それぞれのランクに応じた限定特典を提供している。

SmartNews Ads 2026年 パートナーランク認定企業

　Diamond（3社）
  • 株式会社CARTA ZERO｜株式会社電通デジタル（※連名での受賞）
  • 株式会社サイバーエージェント（Top Sales Partner）
  • 株式会社Hakuhodo DY ONE（Best Branding Partner）
　Platinum（4社）
  • 株式会社WEB GRAM
  • 株式会社ディスカバリー
  • DIGITAL HEARTS CROSS Singapore Pte. Ltd.
  • 株式会社boxXXX

　なお、Goldランクに13社、Silverランクに17社、Bronzeランクに27社が認定された。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

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2026/05/22 14:00 https://markezine.jp/news/detail/50808

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