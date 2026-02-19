×
MarkeZineニュース

日本で「YouTube ショッピング アフィリエイト プログラム」が開始　楽天市場がパートナーに

　Googleは2026年2月19日、記者発表会とブログにおいて「YouTube ショッピング アフィリエイト プログラム」の日本での展開を開始したと発表した。これにあわせ、国内初のパートナーとして楽天市場と提携し、クリエイターと視聴者、店舗に新たなビジネス機会を提供する。

画像を説明するテキストなくても可
画像を説明するテキストなくても可
（会見への登壇者、左から）Google 日本法人　代表　奥山 真司氏
Google 日本法人 YouTube Japan　代表　山川 奈織美氏
Nous Inc.　代表取締役／ヘア&メイクアップアーティスト　小田切 ヒロ氏
楽天グループ株式会社　代表取締役会長兼社長　三木谷 浩史氏
楽天グループ株式会社　専務執行役員 コマース＆マーケティングカンパニー プレジデント　松村 亮氏

　本プログラムの開始により、資格要件を満たす日本のYouTubeクリエイターは、楽天市場の多様な商品を自身の長尺動画、ショート動画、ライブ配信などで自由に紹介できるようになった。視聴者は、クリエイターが投稿した動画内で「商品を表示」ボタンを押すと、同一画面に商品名や価格が表示される。気になる商品があれば、そのまま楽天市場の商品ページに遷移し、詳細情報の確認や購入ができる。

　購入が発生した場合、クリエイターはアフィリエイト収益を得ることができる。クリエイターが説明欄に記載した商品は、自動タグ付け機能によって動画の適切なタイミングで自動タグ付けされ、手間の削減が実現された。また、将来的にはAIが動画内容を解析し、紹介された商品を自動で特定・タグ付けを提案する機能も容易していく。

　楽天市場に出店する店舗にとっては、利用資格を持つYouTubeクリエイターが発信する動画を通じて商品を多数の視聴者に訴求でき、認知拡大や新規顧客の獲得が期待される。楽天は従来よりアフィリエイトプログラム「楽天アフィリエイト」やショッピング SNS「ROOM」を活用したインフルエンサー連携を推進してきたが、今回のパートナーシップで動画を基軸としたマーケティング活動をさらに強化する。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

　会見にてYouTube Japan代表の山川氏は「YouTubeはこれからもテクノロジーと強力なパートナーシップを通して、日本のショッピング体験を再定義し続ける。クリエイターの皆様にはご自身の好きやこだわりとビジネスをよりスムーズにつなげていくという手段を、視聴者の方にはより便利で楽しいショッピング体験を。そしてその両者を通して、ブランドや店舗様にはさらなる売り上げ、私たちも尽力してまいりたいと思っている」と意気込む。

　楽天グループの三木谷氏は楽天市場の培ってきた独自性がショッピングとエンターテイメントの統合にあることに言及しながら、今回の提携により、有名ブランド、ローカルビジネスをはじめとした小規模、インディペンデントなブランドまでその商品のおもしろさや良さをより広めやすくなる点を評価。新たな機能開発、改善にも意欲を見せた。「日本、インターネット業界の歴史の1ページに残る大きなパートナーシップ」と述べた。

　YouTubeは、広告収益や既存のファン支援機能に加え、本プログラムの活用によりクリエイターの収益多様化と持続可能なビジネス構築を目指す。Googleとしても今後、動画を起点とする新たなEコマース体験の拡大を図る方針だ。

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/19 13:00 https://markezine.jp/article/detail/50459

