【参加無料】ネスレ日本流・消費者理解の実践。顧客の声をビジネス貢献につなげる戦略とは

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

ネスレ日本流・ビジネスに貢献する消費者理解

トレンドの変化が加速し、消費者の心理をリアルタイムに捉えることが困難な今、企業には迅速かつ正確な意思決定が求められています。また限られた予算で成果を最大化すべきマーケティング現場において、従来の調査手法だけでは見えてこない「顧客の本音」をいかに掘り起こすかが、喫緊の課題となっています。

こうした中カギを握るのが、ソーシャルメディアに蓄積される膨大な「生の声」。しかし、施策やキャンペーンの反響確認といった補足的な活用に留まっているケースも少なくありません。このようなソーシャルデータを「ビジネスに貢献する戦略」へと昇華させるためには、どのような視点が必要なのでしょうか？

3月4日（水）11:55～12:25に行われるセッション「ソーシャルデータの真価を引き出す - ネスレ日本流・消費者理解の実践 -」では、ソーシャルメディア黎明期からその分析・活用を推進し、消費者理解の高度化に取り組んできたネスレ日本が登壇。

コンシューマーファーストの思想に基づき、ソーシャルデータを「補戦略資産」へと変えた具体的な取り組みを解説します。消費者インサイトを意思決定につなげる分析プロセスの捉え方や定量調査とソーシャルデータを組み合わせたより深い消費者理解を生み出す視点など、消費者理解の“深化術”の真髄を解説します。

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

