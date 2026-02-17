×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

【参加無料】戦略を立てたが、実行のハードルを越えられない？戦略と現場を繋ぐ「価値の再構築」とは

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催。場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

マーケティング戦略と現場、組織をどう繋ぐ？

　戦略を立てたが、実行のハードルを越えられない――BtoC、BtoBいずれの企業でも、このような課題にぶつかっているマーケターは多いのではないでしょうか。

　そんな課題のヒントを得られるのが、3月3日（火）14:35～15:05に行われるセッション『マーケティング戦略を現場の“武器”へ。戦略と現場をつなぐ「価値の再構築」 ——NTTドコモビジネス×外部プロ人材の挑戦の舞台裏』です。

　NTTドコモビジネスは、「外部プロ人材との協働」という選択肢を採り、市場創出型事業のマーケティング戦略を現場で使える形に再構築してきました。戦略を実行可能な武器に変えるために、どう組織を進化させたのか？　プロジェクトの担当者がそれぞれの目線で率直に語ります。

　本セッションの聴講には、事前の参加登録（無料）が必要です。お早めにご登録ください。

3月3日（火）14:35～15:05

『参加者数を最大化するBtoC販促の定石～スマホ完結のデジタルギフトで「応募の心理的ハードル」を下げ、CV率を劇的に向上させる手法』

3月3日（火）15:20～15:50

『指名検索CV数215%増！CPA最適化、認知施策の限界を超え“選ばれる理由”を設計するミドルファネル攻略』

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/17 16:30 https://markezine.jp/article/detail/50446

