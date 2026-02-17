【参加無料】戦略を立てたが、実行のハードルを越えられない？戦略と現場を繋ぐ「価値の再構築」とは

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催。場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

マーケティング戦略と現場、組織をどう繋ぐ？

戦略を立てたが、実行のハードルを越えられない――BtoC、BtoBいずれの企業でも、このような課題にぶつかっているマーケターは多いのではないでしょうか。

そんな課題のヒントを得られるのが、3月3日（火）14:35～15:05に行われるセッション『マーケティング戦略を現場の“武器”へ。戦略と現場をつなぐ「価値の再構築」 ——NTTドコモビジネス×外部プロ人材の挑戦の舞台裏』です。

NTTドコモビジネスは、「外部プロ人材との協働」という選択肢を採り、市場創出型事業のマーケティング戦略を現場で使える形に再構築してきました。戦略を実行可能な武器に変えるために、どう組織を進化させたのか？ プロジェクトの担当者がそれぞれの目線で率直に語ります。

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

