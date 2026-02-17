理想のファンマーケとは？ほっかほっか亭に学ぶワクワクする顧客体験の創り方【無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

「楽しさ・ワクワク」を提供！ほっかほっか亭のCRMと話題の作り方

2026年に創業50周年を迎える、ほっかほっか亭総本部。同社はマスプロモーションや値引きに依存しすぎず、SNSや広報・PR、CRMを駆使して話題化を促すマーケティング戦略を近年展開しています。「日々の食事」に「ワクワク感」を付加することをテーマに、「話題化戦略」と「One to One戦略」を組み合わせたファンマーケティングに注力してきました。

3月4日（水）10:55～11:35に行われるセッション「中食事業から始まるワクワク体験 - ほっかほっか亭のマーケティング戦略」では、同社が描く理想のCRM戦略や具体的な実践事例の紹介を通じて、顧客一人ひとりに「楽しさ・ワクワク」を提供するCRMの実現方法や話題の作り方を学びます。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること デジタルやゲーミフィケーション要素を取り入れたマーケティング施策

CRM戦略の具体的な方法

ワクワクする顧客体験の創り方

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら