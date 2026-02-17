メルカリAdsではなぜ立体的で深いペルソナ分析ができ、CVへの距離を縮められるのか？【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

CVまでの距離を縮める「メルカリAds」のデータ戦略と成功例

「SNSや動画でリーチは取れているのに、肝心のコンバージョン（購入）に繋がらない」「ユーザーが広告を『ノイズ』と感じてスルーしてしまう」こうした課題の根底には、ユーザーのモードと広告のタイミングに問題があります。「情報消費モード」ではなく「お買い物モード」のユーザーへアプローチすることで、CVへの距離が劇的に縮まるのです。

3日（火）17:35～18:05に行われるセッション『「買い物モード」の2,800万人にアプローチ。CVまでの距離を縮める「メルカリAds」の独自のデータ戦略と成功事例』では、eKYCに基づく正式な属性データとメルカリ独自のユニークな行動データ、1st Party Dataをどう掛け合わせることで実現する、深いペルソナ分析から見えてきたインサイトや、具体的な成功事例を紹介します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること 「閲覧モード」と「購買モード」の違いと、CVRを高めるメディア特性

2,800万人の「売る」データ×eKYCが実現する、圧倒的に深いペルソナ分析

データから導き出す、明日から使える具体的な出稿・成功事例の勝ちパターン

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら