AIO時代にマーケティング部門はどう変革すべきか？実例を交えて解説【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

AIO時代の全社体制とマーケティングツールの在り方

AIは、施策の企画を伴走してくれる「マーケターの良き理解者」となる一方で、“黒船”であるAIO（AI検索最適化）の襲来により、時には企業の推奨順位を冷徹に決める「評価者」にもなりました。BtoBマーケティングにおいては営業、技術、広報にとどまらず、時にはユーザーやパートナーといったステークホルダーとの間に生み出される「唯一無二の一次情報」とその発信の価値が高まっています。これらの変化は、マーケティング部門に何をもたらすのでしょうか。

3月4日（水）14:35～15:05に行われるセッション「AIO時代にマーケティング部門はどう変革すべきか？ー全社体制とマーケティングツールの在り方を再定義するー」には、こうしたAIOの潮流にも対応する「自立型マーケティング」の社会実装に注力してきたシャノン執行役員CMO兼SMB担当の浅野 哲氏が登壇。旧態依然のマーケティングオペレーションから脱却し、全社協力体制を構築するための具体的な道しるべと、新時代に求められる仕組みについて、実例を交えて解説します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること BtoB事業会社かつ中堅および中小企業が直面するAI活用実態とAIO対策の障壁

全社員が図らずも「評価者」になりうるAI時代に求められるマーケティング部門の在り方

MA普及以降、真新しい概念や機能が必要とされていなかった状況から、何故今脱却しなければいけないのか

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら