MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

AIO時代にマーケティング部門はどう変革すべきか？実例を交えて解説【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

AIO時代の全社体制とマーケティングツールの在り方

セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　AIは、施策の企画を伴走してくれる「マーケターの良き理解者」となる一方で、“黒船”であるAIO（AI検索最適化）の襲来により、時には企業の推奨順位を冷徹に決める「評価者」にもなりました。BtoBマーケティングにおいては営業、技術、広報にとどまらず、時にはユーザーやパートナーといったステークホルダーとの間に生み出される「唯一無二の一次情報」とその発信の価値が高まっています。これらの変化は、マーケティング部門に何をもたらすのでしょうか。

　3月4日（水）14:35～15:05に行われるセッション「AIO時代にマーケティング部門はどう変革すべきか？ー全社体制とマーケティングツールの在り方を再定義するー」には、こうしたAIOの潮流にも対応する「自立型マーケティング」の社会実装に注力してきたシャノン執行役員CMO兼SMB担当の浅野 哲氏が登壇。旧態依然のマーケティングオペレーションから脱却し、全社協力体制を構築するための具体的な道しるべと、新時代に求められる仕組みについて、実例を交えて解説します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • BtoB事業会社かつ中堅および中小企業が直面するAI活用実態とAIO対策の障壁
  • 全社員が図らずも「評価者」になりうるAI時代に求められるマーケティング部門の在り方
  • MA普及以降、真新しい概念や機能が必要とされていなかった状況から、何故今脱却しなければいけないのか

同日おすすめセッション

3月4日（水）10:00～10:40

AI時代のSEO、BtoB企業は戦略の転換が必要なのか？アドビとfreeeが考える、現状と展望

3月4日（水）17:35～18:15

顧客の「先」の生活者を見ると景色が変わる！ 顧客の“本音”を掘り起こすBtoBマーケティングの新常識

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか？

2026/02/16 15:00

