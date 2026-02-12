コモディティ化した電力に「物語」と「技術的根拠」を与え、新たな市場を切り拓くJERA Cross

脱炭素が企業の生存戦略となる中、日本最大の火力発電会社であるJERAから生まれた「JERA Cross」が、エネルギー業界の常識を塗り替えようとしている。電力という「目に見えず、差別化が困難なコモディティ」に、いかにして付加価値とブランド体験を宿らせるのか。同社が東宝とともに推進する、日本初の産業用「24/7カーボンフリー電力」導入プロジェクトは、単なる環境配慮を超えた、マーケティングによる市場創出のモデルケースだ。エンジニアリングとエンターテインメントが融合したGX（グリーントランスフォーメーション）の最前線に迫る。

「体験がない、価格以外の評価軸がない」からの脱却

本記事では、MarkeZine編集部が主催するマーケティングアワード「BEST OF MARKETING AWARD 2026」において、ブランディング部門にノミネートされた株式会社JERA Cross（以下、JERA Cross）の事例を紹介する。

「日本では停電がほぼなく、生活者にとって電力は『あって当たり前』の存在。ペイン（悩み）がなく、体験自体が存在しません。一方でB2Bの世界では完全にコモディティ化しており、価格以外の選択軸を持ちにくいのが現状です」

JERA Crossのマーケティング責任者を務める趙権益氏は、エネルギー業界におけるマーケティングの難しさをこう語る。

株式会社JERA Cross コンサルティング本部 マーケティング/PRマネージャー 趙 権益（チョウ ケンエキ／Ken Zhao）氏

しかし、グローバルトレンドに目を向ければ、欧州を中心としたESG規制の強化により、脱炭素化されていない製品は「選ばれない」という、企業の死活問題に直結する課題が浮上している。日本でも多くの企業がGXを掲げるが、戦略は描けても、実際に「いつ、どこで、どれだけのカーボンフリー電力を供給するか」という実行フェーズで足踏みしているケースは少なくない。

JERA Crossは、この課題に対し、戦略策定から電力供給までを担う「脱炭素のワンストップパートナー」として立ち上がった。競合となる戦略コンサルティングファームとの決定的な違いは、日本最大の発電アセットを背景に、実効性のある「電気そのもの」を届けるデリバリー能力にある。