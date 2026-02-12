×
MarkeZineニュース

TBSホールディングス、「PLAZA」を展開するスタイリングライフ・ホールディングスを完全子会社化

　TBSホールディングスは、雑貨小売販売事業「PLAZA」やビューティー＆ウェルネス事業などを展開するスタイリングライフ・ホールディングス（以下、SLH）の株式を追加取得。完全子会社化することを決議した。

　2021年5月よりTBSホールディングスでは「TBSグループ VISION2030」のもと、コンテンツ価値の最大化を目指して「デジタル分野」「海外市場」「エクスペリエンス（ライブ＆ライフスタイルなどを体験するリアル事業）」の3分野を最重点領域とする拡張戦略を進め、SLHをライフスタイル事業の中核と位置付けていた。

　今回の完全子会社化により、今後はメディア・コンテンツセグメントとのシナジーを追求し、コンテンツIPのマーチャンダイズ戦略の強化やリテールメディア戦略を推進。エクスペリエンス（ライフスタイル）領域の事業拡大を図る。

【関連記事】
TOPPAN、TBSら、PLAZA店舗でメーカー向け店舗DX共創スペースを提供　発信から分析まで支援
NTT・NTT東日本・TBS、地上波生放送の音声リモートプロダクション実現を発表
TBSテレビ、「クイーンズ駅伝」でLINEを活用したゲームを発表　ブリューアス・博報堂DYと共同開発
TBSラジオとSUBARU、「ドライブ×ラジオ」の取り組み開始　走行位置に合わせ音声コンテンツを配信
TBSテレビ、53年にわたる生活者調査をリニューアルし「TBS生活DATAライブラリ」として提供開始

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

2026/02/12

