TBSホールディングス、「PLAZA」を展開するスタイリングライフ・ホールディングスを完全子会社化

TBSホールディングスは、雑貨小売販売事業「PLAZA」やビューティー＆ウェルネス事業などを展開するスタイリングライフ・ホールディングス（以下、SLH）の株式を追加取得。完全子会社化することを決議した。

2021年5月よりTBSホールディングスでは「TBSグループ VISION2030」のもと、コンテンツ価値の最大化を目指して「デジタル分野」「海外市場」「エクスペリエンス（ライブ＆ライフスタイルなどを体験するリアル事業）」の3分野を最重点領域とする拡張戦略を進め、SLHをライフスタイル事業の中核と位置付けていた。

今回の完全子会社化により、今後はメディア・コンテンツセグメントとのシナジーを追求し、コンテンツIPのマーチャンダイズ戦略の強化やリテールメディア戦略を推進。エクスペリエンス（ライフスタイル）領域の事業拡大を図る。

