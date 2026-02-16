×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

【参加無料】ファンの隠れた熱狂を発見せよ！埼玉西武ライオンズのAI×データ活用

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

埼玉西武ライオンズがファンマーケティングを語る！

セッションの詳細確認＆参加登録は画像をタップ
セッションの詳細確認＆参加登録は画像をタップ

　スポーツエンターテインメントは、昨今、データを活用したマーケティングがとりわけ進んでいる業界です。埼玉西武ライオンズも例にもれず、行動データを活用したファンマーケティングに取り組んでいます。

　3月4日（水）13:40 - 14:20に行われるセッション『ファンの隠れた“熱狂”を発見する！埼玉西武ライオンズ×Amplitude AI。ユーザー行動データに潜む「意外な真実」が次の施策を変える』で、その取り組みの詳細を紹介。

　ファンの熱量や、その背景にある文脈を可視化し、次のマーケティング施策に繋げていくか――埼玉西武ライオンズの新たなチャレンジが語られます。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

3月4日（水）14:35～15:05

『AI時代のマーケティング変革──カオスな時代に事業をグロースさせる戦略とは』

3月4日（水）16:05～16:35

『Web広告効率を劇的に改善して売上UPにつなげる新手法 ～不正を排除し､欲しい人に届け､機会を逃さない～』

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/16 18:00

