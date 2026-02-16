×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

脱・「現場で使われない戦略」！PwCコンサルティングに聞く、戦略の浸透と自走する組織作り【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

「戦略が現場で使われない……」を解消するには

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　マーケティング戦略を設計し、その戦略の元で各施策を実行する重要性は、あらゆるマーケターが認識しています。ところが実際には、立てた戦略の約70％は実行されず、その結果年間収益の5〜10％が失われているとも言われます。

　 このギャップの正体は、「戦略の浸透」と「部門間の連携」の欠如にあると考えられます。このような壁を取り払い、戦略を現場に浸透させるためには、どうすればよいのでしょうか？

　3月3日（火）11:55～12:25に行われるセッション「『戦略は伝えるな、使わせろ』　浸透×現場連携で『失敗70%』をひっくり返すマーケ設計」では、PwCコンサルティングの丸山 貴久氏が登壇します。

　セッションでは、戦略が現場で使われない理由を「3つの断絶」として整理し、その乗り越え方を具体的なフレームと実例を交え解説。戦略を現場に「浸透」させる仕組み作り、ROIを説明できる測定設計、自走するマーケ組織作りまで、明日から実務で使える実践的なノウハウを紹介します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

3月3日（火）10:55～11:35

カタリナ流リテールメディア実践：NRF2026で見えたリテールメディアのあり方「オンラインから店舗への回帰」

3月3日（火）14:35～15:05

マーケティング戦略を現場の“武器”へ。戦略と現場をつなぐ「価値の再構築」 ——NTTドコモビジネス×外部プロ人材の挑戦の舞台裏

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/16 18:15 https://markezine.jp/article/detail/50439

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  2. 2
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  3. 3
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告 NEW
  4. 4
    三井住友カード、ポーラ、オルビスらが語る。AI時代にLTVを高める「感情的価値」と体験設計
  5. 5
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  6. 6
    「求人ボックス」が10年目に挑んだリブランディング、群雄割拠の人材業界でNo.1を目指す
  7. 7
    EC売上420％増！カミソリ×恋リアでZ世代男子の認識を変える、シック・ジャパンの「リアル」な戦略 NEW
  8. 8
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代 NEW
  9. 9
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  10. 10
    カルビーのお客様との距離を縮める「購買データ」活用術──広告・クーポン・天候を読み解く
  1. 1
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  2. 2
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  3. 3
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  4. 4
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  5. 5
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  6. 6
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」
  7. 7
    2025年、Z世代に刺さった広告は「極端な2択」トレンド・気持ち・憧れを射抜く13インサイト【前編】
  8. 8
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  9. 9
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  10. 10
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略