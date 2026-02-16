脱・「現場で使われない戦略」！PwCコンサルティングに聞く、戦略の浸透と自走する組織作り【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

「戦略が現場で使われない……」を解消するには

マーケティング戦略を設計し、その戦略の元で各施策を実行する重要性は、あらゆるマーケターが認識しています。ところが実際には、立てた戦略の約70％は実行されず、その結果年間収益の5〜10％が失われているとも言われます。

このギャップの正体は、「戦略の浸透」と「部門間の連携」の欠如にあると考えられます。このような壁を取り払い、戦略を現場に浸透させるためには、どうすればよいのでしょうか？

3月3日（火）11:55～12:25に行われるセッション「『戦略は伝えるな、使わせろ』 浸透×現場連携で『失敗70%』をひっくり返すマーケ設計」では、PwCコンサルティングの丸山 貴久氏が登壇します。

セッションでは、戦略が現場で使われない理由を「3つの断絶」として整理し、その乗り越え方を具体的なフレームと実例を交え解説。戦略を現場に「浸透」させる仕組み作り、ROIを説明できる測定設計、自走するマーケ組織作りまで、明日から実務で使える実践的なノウハウを紹介します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

