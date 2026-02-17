ZETA、AIチャットとECの専門知識を容易に連携する「ZETA LINK for AI」を提供開始

ZETAは、ECサイト向け生成AI連携基盤「ZETA LINK for AI」の提供を開始した。

同基盤は、同社が展開するCX向上サービス群「ZETA CXシリーズ」の商品検索エンジン「ZETA SEARCH」やレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」と、各種AIチャットをRAG（検索拡張生成）やエージェンティックサーチの仕組みで連携する。これにより、API接続等の個別開発作業が不要となり、導入企業はリソース削減と早期のAI連携を実現できる。

同基盤を用いた連携により、AIチャットにおいて1,500万件超のUGC（口コミ・Q&A）データを活用した根拠ある回答の生成が可能に。AI特有の誤情報を抑制し、納得感のある接客を実現する。最新の在庫や価格情報を信頼できる参照ソースとしてAIに提供し、購入検討時の機会損失を抑えることもできる。なお連携の対象となるAIチャットには同社が展開するAIチャット「ZETA TALK」だけでなく、他社製AIチャットも含むため、導入企業は既存のシステム資産や戦略に合った柔軟な選択ができる。第一弾として、当社が提供する「ZETA TALK」と「チャネルトーク」への対応をしていく。

同社は今後、複数のAIが自律的に連携するコマース環境の普及を見据え、「ZETA LINK for AI」を通じてCX向上とLTV最大化に取り組む方針だ。