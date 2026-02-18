×
MarkeZineニュース

ハルメク、シニア女性が実体験で評価「ハルメクモニター認証マーク」開始

　2026年2月10日、ハルメク・エイジマーケティングは、シニア女性が商品を実際に試して評価する「ハルメクモニター認証マーク」サービスの提供を開始した。このサービスは、50代以上の女性モニター組織「ハルトモ」約5,900人のメンバーの中から100人以上を選抜し、商品を自宅で使用して評価する。満足度および推奨意向が80％以上の基準を満たした商品のみに認証マークが付与される。

画像を説明するテキストなくても可

　本認証マークの評価制度は、グループ独自のシンクタンク「ハルメク 生きかた上手研究所」が設計と運用を担い、妥当性・公平性・透明性を担保した仕組みとした。また、50代以上の認知率が50％を超える「ハルメク」のロゴを用いることで、安心感と信頼性の向上を図る。

　初の認証取得商品は、花王の衣料用洗剤「アタック抗菌EX ラク干しプラス」。同商品の利用調査では、82％のシニア女性が「自分向けの商品だと思う」と回答し、高い評価を得たという。「ハルメクモニター認証マーク」は、店頭やECサイトなどの購買接点における、商品を比較・検討する際の判断材料としての活用を目指す。

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/18 16:45 https://markezine.jp/article/detail/50455

