×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

【参加無料】JT、博報堂テクノロジーズの執行役員がディスカッション「AIと描くブランドの未来」

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催。場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

JT、博報堂テクノロジーズの執行役員がディスカッション

セッション詳細＆参加登録は画像をタップ
セッション詳細＆参加登録は画像をタップ

　3月4日（水）10:55～11:35に行われるセッション『AIと描くブランドの未来：「人間の創造性を拡張する」これからの働き方』には、JT執行役員の下林央氏と、博報堂テクノロジーズ 執行役員の木下陽介氏が登壇。

　AI活用し、いかに人間の能力や創造性を拡張させていくかという、業界のキーテーマを掘り下げます。セッションでは、博報堂の著名クリエイターのコンセプト開発手法を効率的に実践できる「STRATEGY BLOOM CONCEPT」の紹介も。

　これからのブランド開発の在り方、マーケターやクリエイターの働き方を考えられる内容です。参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

3月4日（水）11:55～12:25

『ソーシャルデータの真価を引き出す - ネスレ日本流・消費者理解の実践 -』

3月4日（水）16:05～16:35

『Web広告効率を劇的に改善して売上UPにつなげる新手法 ～不正を排除し､欲しい人に届け､機会を逃さない～』

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/18 16:30 https://markezine.jp/article/detail/50454

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  2. 2
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  3. 3
    マーケティング組織立ち上げ1年でグループ売上100億円突破。Relicの王道BtoBマーケティング NEW
  4. 4
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  5. 5
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  6. 6
    ローンチから半年で5万社以上が参入　TikTok Shopで浸透するコンテンツ起点購買と有効な戦略 NEW
  7. 7
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  8. 8
    アプリの熱心なユーザー増やすには？UnityとAppsFlyerに聞く正しいデータと配信先の見極め
  9. 9
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  10. 10
    累計動員数100万人突破。なぜいま若者は○○展に足を運ぶのか、仕掛け人のENTAKU明円卓さんに聞く NEW
  1. 1
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  2. 2
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  3. 3
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  4. 4
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  5. 5
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」
  6. 6
    2025年、Z世代に刺さった広告は「極端な2択」トレンド・気持ち・憧れを射抜く13インサイト【前編】
  7. 7
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  8. 8
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  9. 9
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  10. 10
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告