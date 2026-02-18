【参加無料】JT、博報堂テクノロジーズの執行役員がディスカッション「AIと描くブランドの未来」

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催。場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

JT、博報堂テクノロジーズの執行役員がディスカッション

3月4日（水）10:55～11:35に行われるセッション『AIと描くブランドの未来：「人間の創造性を拡張する」これからの働き方』には、JT執行役員の下林央氏と、博報堂テクノロジーズ 執行役員の木下陽介氏が登壇。

AI活用し、いかに人間の能力や創造性を拡張させていくかという、業界のキーテーマを掘り下げます。セッションでは、博報堂の著名クリエイターのコンセプト開発手法を効率的に実践できる「STRATEGY BLOOM CONCEPT」の紹介も。

これからのブランド開発の在り方、マーケターやクリエイターの働き方を考えられる内容です。参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

