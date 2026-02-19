×
連載記事

注目イベント情報

プロマーケター、コンサル、先進企業からマーケティングの「戦略設計」を学びませんか？【参加無料】

　MarkeZineは、3月3日・4日に「MarkeZine Day 2026 Spring」を開催します。2日間で60以上のセッションを実施する中、この記事では「マーケティングの戦略設計を学びたい」方に向けて、おすすめのセッションを3つ厳選してご紹介します。

体験の感動を「ブランドへの愛着」に繋げるには？

　1つ目に紹介するのは「“愛着”につながるブランド体験の設計」を学ぶことができるセッション『いまの感動とこれからの文化を結ぶデザイン：サントリーの「BAR グラスとコトバ」から学ぶ体験と愛着の設計術』です。

　このセッションでは、5,000件以上の予約待ちが発生するほど話題となったサントリーの「BAR グラスとコトバ」を例に、体験型施策成功のポイントを深掘り。さらに、「目の前の感動（今）」を、いかに「これからのブランド（未来）」へ接続していけばよいのか、中長期的な目線で考えていきます。

このセッションで学べるポイント

  • リアルで「体験」を提供する意味、体験型施策成功のポイント
  • 目の前の「体験」を、「これからのブランド・文化（愛着）」に接続させる設計術

セッション詳細・申し込みはこちら

7割の戦略は失敗に終わる？戦略は実行されないと意味がない！

　戦略を立てることより、それを「やり切る」ことのほうが難しい――これはマーケティング先約の約70％は実行されず失敗に終わるという数字が示している通りです。

　PwCコンサルティングの講演『「戦略は伝えるな、使わせろ」　浸透×現場連携で「失敗70%」をひっくり返すマーケ設計』では、戦略が現場で使われない理由を整理し、その乗り越え方を具体的なフレームと実例を交えて解説します。戦略設計のノウハウだけでなく、実行～評価までセットで学ぶことができるセッションです。

このセッションで学べるポイント

  • 戦略を現場に「浸透」させる仕組みづくり
  • ROIを説明できる測定設計
  • 現場主導で動くマーケ組織づくり

セッション詳細・申し込みはこちら

元リクルートVPが語る、AI時代のブランド戦略

　続いて紹介するのは、AIの登場でマーケティングが根底から揺らぎつつある今、ぜひ聴講しておきたいセッション。元リクルートVPの金井統氏が「AIが評価し、人が最終決定する」時代における、ブランディングの構造変化を解説します。

　AIに正しく理解・評価された上で、最終的に人間に選ばれるためには、「機能価値（AI向け）」と「情緒価値（人向け）」を構造化して、ブランド戦略に落とし込まなければなりません。従来のブランド戦略をどうアップデートしていけばよいのか、考えてみませんか？

このセッションで学べるポイ

  • なぜ従来型のブランディングがAI時代に通用しなくなるのか
  • AIに“良いブランド”として認識されるための実務視点（LLMO）
  • AIに選ばれ、人に決めてもらうための二正面戦略

セッション詳細・申し込みはこちら

MarkeZine Day 2026 Springでは、アーカイブ配信は行いません。聴講には事前の参加登録（無料）が必要です。満席になると登録できなくなりますので、気になるセッションがあった方は、早めに参加登録をお願いします。

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/19 09:30

メールバックナンバー

