×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
“好き”がブランドを強くする──コミュニティ活用の先駆者たち（AD）

資生堂のR&Dを変えていく「Club fibona」　生活者と“未完成”を共有する新しい共創のカタチ

　顧客との双方向の関係性を深め、事業成長につなげる仕組みとして再注目されている「コミュニティ」。本連載では、コミュニティを運営する先進企業を取材し「なぜ今コミュニティに取り組むのか」「どのように顧客と双方向の関係を築いているのか」「それが事業成果やブランド価値にどうつながっているのか」といった問いに迫る。第三回では、資生堂研究所の研究員と生活者との“共創”を目的としたコミュニティ「Club fibona（クラブフィボナ）」の運営チームを取材。同社に伴走するコミューンのメンバーにも話をうかがうことで、コミュニティの可能性と活用のポイントを深掘りする。

「未完成で世の中に実装する」がコンセプト

──まず、資生堂のオープンイノベーションプログラム「fibona（フィボナ）」がどのような経緯で始まったのか教えてください。

中西：fibonaは、2019年に資生堂の新しい研究拠点「資生堂グローバルイノベーションセンター（以下、GIC）」が横浜・みなとみらいに設立された際、同時にスタートしたプログラムです。

株式会社資生堂　ブランド価値開発研究所 室長　中西 裕子氏
株式会社資生堂　ブランド価値開発研究所 室長　中西 裕子氏

中西：以前の研究拠点は横浜市の都筑区という閑静な住宅街にあり、研究に没頭するには最高の環境でしたが、一方で「生活者のリアルな姿」が見えにくいという課題もありました。

　BtoCの商品を扱い、美を提供する企業のR&Dとして、研究室に閉じこもるのではなく生活者のインサイトをより深く捉えるべきではないか。そんな思いから、生活者が身近に感じられる現在の場所へ移転し、外部との共創を進めるfibonaが誕生しました。

　GICの1階が誰でも入れるエリアになっており、fibonaの商品を販売する店舗であり、生活者と研究員が共創する場「fibona Lab」には月に5,000人近い方が来場されます。そこで日々交わされるコミュニケーションこそが、研究のインスピレーションの源泉になっています。

──fibonaが誕生する以前は、外部との共創は行っていなかったのでしょうか？

中西：大学などのアカデミアとの共同研究は以前から盛んでしたが、スタートアップ企業や生活者との直接的な共創はfibonaの試みが初めてでした。

──リアルの接点に加えて、2025年5月にオンラインコミュニティ「Club fibona（クラブフィボナ）」を立ち上げた背景について詳しくうかがえますか？

中西：研究所の強みは「研究シーズ（技術の種）」を商品化することですが、それが本当に生活者のニーズに合致しているかは、実際に使っていただくまでわかりません。開発の初期段階から生活者に加わっていただき、フィードバックを基に改良を重ねる。このプロセス自体をオープンにすることが、共創の醍醐味だと考えています。

　fibonaは「未完成で世の中に実装する」というコンセプトを大切にしています。メーカー側から完成品を一方的に届けるのではなく、生活者とともにプロダクトを完成させていこうという考え方です。このコンセプトを体現する場として、オンライン上でいつでもアクセスでき、生活者とタイムリーに意見交換ができるオンラインコミュニティに大きな可能性を感じていたため、Club fibonaを立ち上げました。

共創×コミュニティのメリットは「スピード」と「熱量」

──Club fibonaの運営体制を教えてください。

小堀：私の所属するチームが、全体のコーディネートとデイリーの運営を担っています。

株式会社資生堂　ブランド価値開発研究所　小堀 弘樹氏
株式会社資生堂　ブランド価値開発研究所　小堀 弘樹氏

小堀：コミュニティ内での投稿やリプライ（返信）は専任の担当者が行い、生活者の皆さまと対等な関係を築くことを意識しています。具体的な商品プロジェクトが動く際には、それぞれの研究員からなるプロジェクトチームがスポットで参加し、生活者からのご意見を直接受け取ったり、イベントを企画したりする体制です。

──コミュニティの専門家として、黒田さんは「オープンイノベーション×コミュニティ」の相性をどう見ていらっしゃいますか？

黒田：両者には非常に強いシナジーがあると感じています。シナジーがもたらすメリットは大きく二つに分類できます。一つは「スピードと精度の両立」です。コミュニティを通じて生活者の生の声を拾い、仮説検証を繰り返すことで、研究所にいながらにして市場の反応をダイレクトに反映できます。もう一つのメリットは「熱量の高いアンバサダーの育成」です。開発プロセスをともにした生活者は、ブランドに対して深い愛着を持つアンバサダーになってくれます。

次のページ
一般的なファンコミュニティとの違いは？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
“好き”がブランドを強くする──コミュニティ活用の先駆者たち連載記事一覧
この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：コミューン株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/19 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50314

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  2. 2
    マーケティング組織立ち上げ1年でグループ売上100億円突破。Relicの王道BtoBマーケティング
  3. 3
    シールブームの立役者「平成女児界隈」が勢いを増している要因とは？界隈文化の変遷と心理を考察 NEW
  4. 4
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  5. 5
    累計動員数100万人突破。なぜいま若者は○○展に足を運ぶのか、仕掛け人のENTAKU明円卓さんに聞く NEW
  6. 6
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  7. 7
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  8. 8
    ローンチから半年で5万社以上が参入　TikTok Shopで浸透するコンテンツ起点購買と有効な戦略
  9. 9
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  10. 10
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  1. 1
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  2. 2
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  3. 3
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  4. 4
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  5. 5
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」
  6. 6
    2025年、Z世代に刺さった広告は「極端な2択」トレンド・気持ち・憧れを射抜く13インサイト【前編】
  7. 7
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  8. 8
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  9. 9
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  10. 10
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告