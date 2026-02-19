資生堂のR&Dを変えていく「Club fibona」　生活者と“未完成”を共有する新しい共創のカタチ

顧客との双方向の関係性を深め、事業成長につなげる仕組みとして再注目されている「コミュニティ」。本連載では、コミュニティを運営する先進企業を取材し「なぜ今コミュニティに取り組むのか」「どのように顧客と双方向の関係を築いているのか」「それが事業成果やブランド価値にどうつながっているのか」といった問いに迫る。第三回では、資生堂研究所の研究員と生活者との“共創”を目的としたコミュニティ「Club fibona（クラブフィボナ）」の運営チームを取材。同社に伴走するコミューンのメンバーにも話をうかがうことで、コミュニティの可能性と活用のポイントを深掘りする。

「未完成で世の中に実装する」がコンセプト

──まず、資生堂のオープンイノベーションプログラム「fibona（フィボナ）」がどのような経緯で始まったのか教えてください。

中西：fibonaは、2019年に資生堂の新しい研究拠点「資生堂グローバルイノベーションセンター（以下、GIC）」が横浜・みなとみらいに設立された際、同時にスタートしたプログラムです。

株式会社資生堂 ブランド価値開発研究所 室長 中西 裕子氏

中西：以前の研究拠点は横浜市の都筑区という閑静な住宅街にあり、研究に没頭するには最高の環境でしたが、一方で「生活者のリアルな姿」が見えにくいという課題もありました。

BtoCの商品を扱い、美を提供する企業のR&Dとして、研究室に閉じこもるのではなく生活者のインサイトをより深く捉えるべきではないか。そんな思いから、生活者が身近に感じられる現在の場所へ移転し、外部との共創を進めるfibonaが誕生しました。

GICの1階が誰でも入れるエリアになっており、fibonaの商品を販売する店舗であり、生活者と研究員が共創する場「fibona Lab」には月に5,000人近い方が来場されます。そこで日々交わされるコミュニケーションこそが、研究のインスピレーションの源泉になっています。

──fibonaが誕生する以前は、外部との共創は行っていなかったのでしょうか？

中西：大学などのアカデミアとの共同研究は以前から盛んでしたが、スタートアップ企業や生活者との直接的な共創はfibonaの試みが初めてでした。

──リアルの接点に加えて、2025年5月にオンラインコミュニティ「Club fibona（クラブフィボナ）」を立ち上げた背景について詳しくうかがえますか？

中西：研究所の強みは「研究シーズ（技術の種）」を商品化することですが、それが本当に生活者のニーズに合致しているかは、実際に使っていただくまでわかりません。開発の初期段階から生活者に加わっていただき、フィードバックを基に改良を重ねる。このプロセス自体をオープンにすることが、共創の醍醐味だと考えています。

fibonaは「未完成で世の中に実装する」というコンセプトを大切にしています。メーカー側から完成品を一方的に届けるのではなく、生活者とともにプロダクトを完成させていこうという考え方です。このコンセプトを体現する場として、オンライン上でいつでもアクセスでき、生活者とタイムリーに意見交換ができるオンラインコミュニティに大きな可能性を感じていたため、Club fibonaを立ち上げました。

共創×コミュニティのメリットは「スピード」と「熱量」

──Club fibonaの運営体制を教えてください。

小堀：私の所属するチームが、全体のコーディネートとデイリーの運営を担っています。

株式会社資生堂 ブランド価値開発研究所 小堀 弘樹氏

小堀：コミュニティ内での投稿やリプライ（返信）は専任の担当者が行い、生活者の皆さまと対等な関係を築くことを意識しています。具体的な商品プロジェクトが動く際には、それぞれの研究員からなるプロジェクトチームがスポットで参加し、生活者からのご意見を直接受け取ったり、イベントを企画したりする体制です。

──コミュニティの専門家として、黒田さんは「オープンイノベーション×コミュニティ」の相性をどう見ていらっしゃいますか？

黒田：両者には非常に強いシナジーがあると感じています。シナジーがもたらすメリットは大きく二つに分類できます。一つは「スピードと精度の両立」です。コミュニティを通じて生活者の生の声を拾い、仮説検証を繰り返すことで、研究所にいながらにして市場の反応をダイレクトに反映できます。もう一つのメリットは「熱量の高いアンバサダーの育成」です。開発プロセスをともにした生活者は、ブランドに対して深い愛着を持つアンバサダーになってくれます。