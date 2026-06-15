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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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【7/22-7/23開催】検索も広告も架電も効かない時代　新規顧客獲得の“手詰まり”を打破する方法

　MarkeZineとSalesZineは、2026年7月22日（水）・23日（木）の2日間に亘り「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」を共同開催します。

　今回は、7月22日（水）13：00～13：40に行われるセッション『CPA高騰・AI時代を打破する「新規顧客接点」の作り方』をご紹介します。

【セッション詳細・申し込みは画像をクリック】

セッション概要

　「展示会で名刺が集まらない」「広告のCPAが上がり続けている」「AIの普及でオウンドメディアの検索流入数が激減した」多くのBtoB企業が、新規顧客獲得で手詰まりの状態に陥っています。獲得コストが高騰し、架電やフォーム営業の反応率も下がり続ける今、一体何に勝機があるのでしょうか？

　本セッションには才流の栗原康太氏が登壇し、手詰まり感を打破するための“次の一手”を探ります。さらに後半では、売上高成長率219.5％（デロイト トーマツ グループ「Technology Fast 50 2025 Japan」より）を記録したTOKIUMのマーケティング担当者も登壇。栗原氏との対談を通じて「獲得コストが合わなくなった施策の仕分け」や「AI時代に埋もれないブランディング」など、逆風を切り抜けるためのリアルな突破口を共有します。検索も広告も架電も効かない時代に、新しい顧客接点を築くためのヒントを学びましょう。

登壇者

栗原 康太氏／才流 代表取締役社長

東京大学卒業。2011年に株式会社ガイアックスに入社し、BtoBマーケティング支援事業を立ち上げ。事業部長、経営会議メンバーを歴任。「メソッドカンパニー」をビジョンに掲げる株式会社才流を設立し、代表取締役に就任。著書に『事例で学ぶ BtoBマーケティングの戦略と実践』（すばる舎）、『新規事業を成功させる PMFの教科書』（翔泳社）など。

戸田 博夢氏／TOKIUM ビジネス本部 副本部長 東日本営業部 部長・マーケティング部 部長

2020年に株式会社TOKIUMに入社。導入コンサルタントとして200社以上のシステム導入を支援。その後、大手企業向け導入支援チームの立ち上げを経て、カスタマーサクセス部門の責任者を務める。さらに、従業員5,000名以上の大企業を対象とした営業部門および、経理AIエージェントのマーケティング責任者を歴任し、現職に至る。

【抽選制】全セッション終了後には無料懇親会も開催

　登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。

　すべてのセッションはタイムテーブルよりご確認ください。

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine 開催概要

  • 日時：2026年7月22日（水）・23日（木）12：30受付開始、13：00～18：30予定

    ※懇親会（参加無料）は23日（木）19：00～20：00予定

  • 会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス

    （東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階）
    JR・東京メトロ南北線「四ツ谷駅」より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」より徒歩3分

  • 主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部・SalesZine編集部
  • 参加費：無料（事前登録制）

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/06/15 11:00 https://markezine.jp/news/detail/76948

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