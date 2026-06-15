【7/22-7/23開催】検索も広告も架電も効かない時代　新規顧客獲得の“手詰まり”を打破する方法

MarkeZineとSalesZineは、2026年7月22日（水）・23日（木）の2日間に亘り「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」を共同開催します。

今回は、7月22日（水）13：00～13：40に行われるセッション『CPA高騰・AI時代を打破する「新規顧客接点」の作り方』をご紹介します。

セッション概要

「展示会で名刺が集まらない」「広告のCPAが上がり続けている」「AIの普及でオウンドメディアの検索流入数が激減した」多くのBtoB企業が、新規顧客獲得で手詰まりの状態に陥っています。獲得コストが高騰し、架電やフォーム営業の反応率も下がり続ける今、一体何に勝機があるのでしょうか？

本セッションには才流の栗原康太氏が登壇し、手詰まり感を打破するための“次の一手”を探ります。さらに後半では、売上高成長率219.5％（デロイト トーマツ グループ「Technology Fast 50 2025 Japan」より）を記録したTOKIUMのマーケティング担当者も登壇。栗原氏との対談を通じて「獲得コストが合わなくなった施策の仕分け」や「AI時代に埋もれないブランディング」など、逆風を切り抜けるためのリアルな突破口を共有します。検索も広告も架電も効かない時代に、新しい顧客接点を築くためのヒントを学びましょう。

登壇者

栗原 康太氏／才流 代表取締役社長

東京大学卒業。2011年に株式会社ガイアックスに入社し、BtoBマーケティング支援事業を立ち上げ。事業部長、経営会議メンバーを歴任。「メソッドカンパニー」をビジョンに掲げる株式会社才流を設立し、代表取締役に就任。著書に『事例で学ぶ BtoBマーケティングの戦略と実践』（すばる舎）、『新規事業を成功させる PMFの教科書』（翔泳社）など。

戸田 博夢氏／TOKIUM ビジネス本部 副本部長 東日本営業部 部長・マーケティング部 部長

2020年に株式会社TOKIUMに入社。導入コンサルタントとして200社以上のシステム導入を支援。その後、大手企業向け導入支援チームの立ち上げを経て、カスタマーサクセス部門の責任者を務める。さらに、従業員5,000名以上の大企業を対象とした営業部門および、経理AIエージェントのマーケティング責任者を歴任し、現職に至る。

【抽選制】全セッション終了後には無料懇親会も開催

登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。

すべてのセッションはタイムテーブルよりご確認ください。