インターファクトリーの「EBISU GROWTH」、コールマン公式サイトのECを支援

インターファクトリーは、展開するECビジネス成長支援サービス「EBISU GROWTH」において、ニューウェルブランズ・ジャパン コールマン事業部が運営する公式通販サイト「コールマン【公式】オンラインショップ」の支援事例を公開した。

コールマンでは、キャンプ需要の拡大に伴うEC事業の成長過程で、システム老朽化への対応や業務効率化を目的に2021年1月に「ebisumart」を採用した。その後、事業拡大によるリソース不足の解消と成長加速に向け、2024年より「EBISU GROWTH」を導入した。同サービスを通じて、PM支援、運用、制作代行、SEO、広告運用の5領域で、戦略策定から実行まで一気通貫の伴走支援を活用している。

直近では、ユーザー動向の変化を捉えファンの熱量を可視化したいというコールマンの課題に対し、インターファクトリーがパートナー企業であるvisumoのレビューツール「ReviCo」を提案・導入支援した。これにより、商品一覧ページを含むサイト内でのレビュー活用が実現し、システム連携から運用定着までをディレクションした。

一連の取り組みを通じて、コールマンはデータに基づくUI/UX改善や外部ツールのシームレスな連携を実現しており、より的確な顧客アプローチや購入時の迷いを軽減するサイト設計の推進につなげている。

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