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電通、脱炭素化支援ソリューション「MIRAI STANDARD SWITCH」提供開始

　電通は、電通デジタルおよび国内グループ4社と連携し、広告・マーケティング領域における制作・運用プロセスの脱炭素化を総合的に支援するソリューションパッケージ「MIRAI STANDARD SWITCH」の提供を開始した。

　「MIRAI STANDARD SWITCH」では、脱炭素に関する方針策定からコンテンツやイベント制作、メディア配信、情報発信に至るまで、マーケティング活動の各フェーズで総合的な支援を行う。提供メニューは、次のように構成されている。

  • コンサルティング・方針策定領域：CO2排出量の事前シミュレーションに基づき、脱炭素マーケティングの全体方針を策定
  • コンテンツ制作領域：CO2排出量の削減につながる制作フローの提供
  • イベント・空間プロデュース領域：環境配慮型素材の活用やリサイクルを前提とした設計、運営時の省エネ化により、体験価値と環境負荷低減の両立を実現
  • グッズ・販促領域：素材や製造・輸送・廃棄プロセスでのCO2排出量の最小化に向けたサプライチェーン構築を支援
  • メディア領域：環境負荷低減と広告パフォーマンスの両立を実現する次世代動画広告サービスなどを外部パートナーと連携して提供
  • コミュニケーション領域：チーム内における事前レクチャー・啓発から、導入後の取り組み成果の社会発信までを支援

　今後も企業や業界全体との連携を強化し、脱炭素化をブランド価値向上の投資と位置づけ、サステナブルな経済活動と成長の両立を目指していく。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/08/06 12:00 https://markezine.jp/news/detail/77346

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