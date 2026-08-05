×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

マクアケ、「Makuakeインサイト」から「生活者N1インタビュー」メニューの提供開始

　マクアケは、新商品開発支援ツール「Makuakeインサイト」の新メニューとして、実在する一人の本音を掘り下げる「生活者N1インタビュー」の提供を開始した。Makuakeでは購入者を「サポーター」と呼んでおり、同メニューでは350万人にのぼる会員の購買・行動ログを基に、新商品やコンセプトと親和性の高いサポーターを絞り込んで直接インタビューを行うことができる。

　多様化する市場において従来のペルソナ像が機能しないケースや、メーカー担当者がエンドユーザーと直接接する機会の少なさが課題となる中、実在する一人（N1）の深いインサイトを分析する手法が注目されている。同メニューでは、一般層より関心や参加意欲が高いアーリーアダプター層の他、コンセプトには関心を示しつつも購入に至らなかった未購買層に対しても、心理的障壁などの理由を直接ヒアリングできる。

　基本プランには対象者の洗い出しからアンケート設計、日程調整までの一気通貫したサポートが含まれる。インタビューは実行者自らが直接話を聞く形式を推奨しており、データレポートだけでは見落とされるサポーターの表情や口調の変化、生の熱量をそのまま社内へ共有・活用することで、意思決定を後押しするエビデンスとして役立てることができる。

【関連記事】
マクアケ、「Makuakeインサイト」にAI機能を搭載　商品開発支援を強化
マクアケ、4.6万件超の支援から得たノウハウ活用を加速すべくAI活用を推進　リサーチ時間を75％削減
マクアケ、トレンドや顧客インサイトを可視化するリサーチサービス「Makuakeインサイト」を提供開始
サイバーエージェント、AIを用いたインタビューツール「N1AI」の本格提供を開始
M-Force、「N1分析認定エキスパート制度」を創設　協働体制を構築し、N1分析の支援体制を強化

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/08/05 12:45 https://markezine.jp/news/detail/77342

Special Contents

PR

Job Board

PR


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    一斉配信で終わらせない。LINEを「消費」から「資産」に変える、カルビーとＵＴグループの設計思想
  2. 2
    「“分業”は再定義される」サイバーエージェント内藤氏に聞く、インターネット広告20年と転換点
  3. 3
    “競技”から“産業”へ。新興スポーツ「ピックルボール」の立ち上げに学ぶ市場形成戦略 NEW
  4. 4
    なぜショート動画の「CM流用」は成果が出ないのか？購買データが示す、店頭売上を動かす条件
  5. 5
    「AIで仕事が速くなっただけで代理店は生き残れない」　米国広告代理店協会が暴く不都合な真実
  6. 6
    CPI高騰・LTV伸び悩みを打破する　ゲーム特化型リワードUA「Freecash」の実力 NEW
  7. 7
    ChatGPT広告パイロット参画も　Criteoの「エージェンティック・コマース」が変える広告の判断
  8. 8
    事業とCSRは一体である――生涯ブランドを目指すオルビスが10代に“セルフケア”を教える理由 NEW
  9. 9
    プロも陥る「確証バイアス」を回避して「顧客の本音」を引き出すには？インタビュー4つのコツ　
  10. 10
    瞬間認知では伝わらない。国産靴下ブランドがSmartNewsで見つけた「ストーリーの届け方」
  1. 1
    「“分業”は再定義される」サイバーエージェント内藤氏に聞く、インターネット広告20年と転換点
  2. 2
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  3. 3
    Duolingoの“世界的バズ”はどう作られる？CMOが語る「スライド4枚」と少数精鋭のチーム作り
  4. 4
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  5. 5
    「AIで仕事が速くなっただけで代理店は生き残れない」　米国広告代理店協会が暴く不都合な真実
  6. 6
    はなさく生命と電通デジタルに聞く「考えることを手放さない」AIマーケ基盤内製化
  7. 7
    マルチチャネル施策が数十億円のインパクトに。サツドラCDOが語る、現場主導のマーケティングPDCA
  8. 8
    「行動データ×意識データ」で感覚を確信に変える。サンシャインシティが挑むデータ起点の街づくり
  9. 9
    AIとの「付き合い方」でわかれる、6つの生活者タイプ——3万人調査から解き明かす、AI時代の生活者像
  10. 10
    AIエージェント時代のブランド設計とは？ 博報堂の「ブランドに“生きた人格”を宿す」実装最前線