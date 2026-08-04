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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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MarkeZine Day 2026 Autumn

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日本は“幻滅期”？北米事例とIABのグローバル基準から紐解く、リテールメディアの勝ち筋【参加無料】

9月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、おすすめのセッションをご紹介します。

カタリナの検証データで解き明かす、リテールメディアの「正しい効果測定」

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　9月8日（火）13:30～14:10に行われるセッション『リテールメディアはいかにハイプ・サイクル“幻滅期”を抜け出すか。普及期に向けてブランドマーケターが捉えておくべき北米の期待「計測と利潤」』では、日本国内で「幻滅期」とされるリテールメディアの本質的価値を再検証します。北米の先進事例やIABのグローバル計測基準を交え、メーカーのマーケターが真のROI（投資対効果）を得るための「効果計測」の実証データとロジックを解説。カタリナの実践知をもとに、普及期に向けた具体的な活用策を議論します。

　事前登録制（無料）となっておりますので、イベント公式サイトよりお早めにお申し込みください。

同日おすすめセッション

9月8日（火）11:50～12:20

AI時代に「引用される」ブランドへ ～AI引用元“国内2位”のnoteが解く、UGC×企業発信でつくる検索と信頼～

9月8日（火）17:25～17:55

ECを売る場所から「顧客の選択を助けるメディア」に変える AI時代の競争優位をコンテンツ×顧客データで設計する最新コマース戦略

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年9月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）
　　　　懇親会 18:20～19:50予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/08/04 15:30 https://markezine.jp/news/detail/77336

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