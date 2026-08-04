日本は“幻滅期”？北米事例とIABのグローバル基準から紐解く、リテールメディアの勝ち筋【参加無料】

9月開催！「MarkeZine Day」セッション情報
半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、おすすめのセッションをご紹介します。
カタリナの検証データで解き明かす、リテールメディアの「正しい効果測定」
9月8日（火）13:30～14:10に行われるセッション『リテールメディアはいかにハイプ・サイクル“幻滅期”を抜け出すか。普及期に向けてブランドマーケターが捉えておくべき北米の期待「計測と利潤」』では、日本国内で「幻滅期」とされるリテールメディアの本質的価値を再検証します。北米の先進事例やIABのグローバル計測基準を交え、メーカーのマーケターが真のROI（投資対効果）を得るための「効果計測」の実証データとロジックを解説。カタリナの実践知をもとに、普及期に向けた具体的な活用策を議論します。
事前登録制（無料）となっておりますので、イベント公式サイトよりお早めにお申し込みください。
同日おすすめセッション
9月8日（火）11:50～12:20
9月8日（火）17:25～17:55
『ECを売る場所から「顧客の選択を助けるメディア」に変える AI時代の競争優位をコンテンツ×顧客データで設計する最新コマース戦略』
MarkeZine Day 2026 Spring開催概要
・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:45最終受付）
2026年9月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）
懇親会 18:20～19:50予定
・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
・参加費：無料（事前登録制）
・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部