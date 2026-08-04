TBWA HAKUHODO、設立20周年を迎え「3つのDisruption」を宣言

TBWA HAKUHODOは8月1日に設立20周年を迎えた。2006年の設立以来、博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」と、TBWAの「Disruption（創造的破壊）」を融合させ、クライアントのビジネス成長や社会課題の解決に取り組んできた。20周年にあたり、同社は「Disruption for Meaningful Social Change（この社会に、意味ある変化を。）」というスローガンのもと、変革を目指す「3つのDisruption」を宣言し、同社の手掛けるプロダクトを中心に構成したコーポレートサイトのリニューアルを実施した。

宣言された3つの領域では、Disruptionやグローバルネットワークを活用し2035年までに日本から世界へ送り出す50以上のブランド創出を目指す「Global Scale」、広告領域にとどまらずビジネス自体の変革や事業開発を加速させる「Beyond Agency」、AIを単なる効率化ツールではなく表現の壁を壊す創造力として活用する「AI × Craftsmanship」を掲げている。

また、新サイトでは、誇りとするクリエイティブやビジネス変革の事例、自社文化を紹介するキャリアコンテンツなどを幅広く展開。今後もDisruptionの哲学に沿った新たなイノベーションを推進していく。

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