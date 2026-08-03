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MarkeZineニュース

セブン&アイ、ソフトバンク・PayPay・LINEヤフー・三井住友カードと戦略的パートナーシップ締結

　セブン&アイ・ホールディングスおよびセブン-イレブン・ジャパンは、ソフトバンク、PayPay、LINEヤフー、三井住友カードとの戦略的パートナーシップに合意した。あわせてセブン&アイ・ホールディングスは、ソフトバンク、PayPay、三井住友カードの3社と資本業務提携契約を締結し、各社との取り組みを中長期的に推進する。

　消費者の購買行動や生活スタイルの多様化、デジタルサービスの浸透を背景に、利便性に対して求める水準が高まっている。セブン-イレブンは国内に2万店超の店舗網と1日あたり約2,000万人の顧客接点を有する。

　今回合意したパートナーシップでは、セブン-イレブンの事業基盤にパートナー各社が有するデジタル技術やデータ活用力、顧客基盤、決済・ポイント領域の知見を組み合わせる。顧客接点の拡張と融合を図り、生活に寄り添った体験への進化と、店舗運営の効率化・高度化を両立し、新たな価値創出を目指す。また、参画するパートナー各社にとっても、自社の技術やサービスを生活者の日常に結びつけ、新たな成長機会を創出する取り組みとなる。

　各社の役割と取り組み内容は次のとおりである。

  • ソフトバンク：店舗オペレーションや次世代サプライチェーンなどにAIやDXを実装し、次世代型店舗サービスを推進する。
  • PayPay：約7,500万人のユーザー基盤や決済データを活用し、セブン-イレブンでの日常の買い物と連携した決済・ポイント基盤を提供する。
  • 三井住友カード：Vポイントの環境整備やキャッシュレス決済の利便性向上に加え、SMBCグループの店舗ネットワークを含む相互の顧客接点活用の検討を進める。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/08/03 17:30 https://markezine.jp/news/detail/77321

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