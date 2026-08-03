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アディダス ジャパン、新宿にフットボールとライフスタイルを融合したコンセプトストアをオープン

　アディダス ジャパンは、フットボールとライフスタイルを融合した日本初のコンセプトストア「アディダス ブランドコアストア 新宿 フットボールカルチャー」を、7月31日にオープンする。店舗はJR新宿駅中央東改札から徒歩1分に位置し、売り場面積は2フロア合計で388㎡となる。

　同店舗は、FIFAワールドカップ2026を経たサッカー関心の高まりや、ユニフォームを日常着として取り入れる「ブロークコア」の流行を背景に、競技の枠を超えたライフスタイル発信拠点として開設する。 店内ではフットボール関連と「adidas Originals」の商品をミックスして展開し、限定スパイクやコラボアイテムも揃える。また、旗艦店「アディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARK」で好評のユニフォーム向けカスタマイゼーションサービスを導入し、日本代表や一部クラブチームのユニフォームにその場でネーム＆ナンバーをプリントできる。

　オープンを記念し、7月31日から8月9日まで、店舗から徒歩約2分の「サナギ 新宿イベントスペース」でポップアップを開催する。ヨーロッパの街並みを再現した会場にカフェやフォトブースを設ける他、店舗で対象ユニフォームを購入した人へチケットを配布し、20種類以上のシールから好きなデザインを選んで自分好みにアレンジできる体験を提供する。

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