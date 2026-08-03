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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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MarkeZine Day 2026 Autumn

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「売る」を前に出さないECが勝つ？ コンテンツ×データで築く次世代コマース戦略【参加無料】

9月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、おすすめのセッションをご紹介します。

「売る」を前に出さないECが勝つ？ コンテンツ×データで築く次世代コマース戦略

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　商品力や価格、UIの改善といった手法だけでは、自社ECの競争力を生み出すことが難しくなっています。その一方でいま成長を遂げているECに共通しているのは、逆説的ですが「売ること」を前面に出さない設計です。

　顧客の課題に応えるコンテンツで信頼を蓄積し、そこで得た顧客データで体験を磨き込む。この循環を構築しているECだけが、顧客にとっての「選ばれる理由」を意図的に作り出せています。

　9月8日（火）17:25～17:55に行われるセッション「ECを売る場所から「顧客の選択を助けるメディア」に変える AI時代の競争優位をコンテンツ×顧客データで設計する最新コマース戦略」では、W２の鴨下 文哉氏が登壇します。

　本セッションでは、AI時代の新しいコマース戦略である「メディアコマース」について、コンテンツと顧客データの統合によって実際に成長を実現した企業の事例を交えながら解説します。

　自社ECの競争力低下に課題を感じている方や、次世代のコマース戦略を模索している方におすすめのセッションです。参加には事前登録（無料）が必要ですので、イベント公式サイトからお早めにお申し込みください。

同日おすすめセッション

9月8日（火）15:10～15:40

全国約400店舗・EC売上250億円規模の「アルペン」執行役員が語る！店舗DXとOMO戦略のリアルとは？

9月8日（火）15:55～16:25

「これから認知を上げていきたい」企業向け 代理店は教えてくれない、デジタル認知施策のKPI設計

MarkeZine Day 2026 Autumn開催概要

・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年9月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）
　　　　懇親会 18:20～19:50予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/08/03 17:00 https://markezine.jp/news/detail/77327

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