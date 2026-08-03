UPWARD、「FS360」を提供開始　訪問営業のAI活用とデータ資産化を支援

UPWARDは、訪問営業（フィールドセールス）を行う企業向けに、AI活用と専門チームの伴走支援を組み合わせた「Field Sales 360」の提供を開始した。

訪問営業は物理的な移動をともなうため訪問数に上限があり、誰にどのタイミングで会うかの判断が成果を左右する。しかし、判断材料となる過去の訪問記録や会話などの一次情報がデータ化・蓄積されておらず、AIを活用しきれないという実態があった。

FS360では、この一次情報をフィールドセールスに特化したAIエージェントで自動取得し、企業の資産として活用できる仕組み化・定着化を提供する。

現場向け機能として、滞在検知による活動の自動記録（AIチェックイン）や、名刺・契約書などを読み取り情報を構造化してCRMに自動登録できる画像データ化機能（AIスキャン）を備えている。さらに、商談の自動録音・要約（AI議事録、AI電話解析）や、優先すべき訪問先と打ち手を地図上で可視化し、スケジュールを自動作成する機能（AIスケジューラー、AIマップ）を盛り込み、業種や企業に応じたカスタマイズにも対応する。

あわせて提供されるプロフェッショナルサービスでは、専門チームが「システム設計・初期構築」「運用保守・定着化」「拡張・成果創出」の3領域で業務変革を段階的に支援する。Salesforceのカスタマイズや基幹システム連携、独自アプリ開発、PDF読み取りによる自動データ化など、個別の業務要件に応じたシステム構築まで一貫して担う。