×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

海外生活者への調査を最短5営業日で実現、楽天インサイトがAIチャットインタビューの新機能を提供

　楽天インサイトは、AIチャットボットを活用して海外生活者向けのインタビュー調査を実施する新機能「AIチャットインタビュー for Global」の提供を開始した。クライアントは日本語で入稿作業を行うだけで、世界40以上の国と地域を対象とした多言語・多国籍な調査を展開できる。海外調査における運用負荷や期間の削減を図る仕様となっており、調査内容によっては最短5営業日での納品にも対応する。

　同機能では、AIがチャットボット上で調査を代行し、対象者との対話を通じてインサイトを収集する。従来のインタビュー形式の調査を対象モニターへ同時に実施できる他、調査対象者が送信した画像データをAIでテキスト情報に変換する仕組みを備える。これにより、例えば冷蔵庫内の画像から商品やメーカーを推定するなど、視覚的な文脈の解析や定量分析、現地生活者の深層心理の把握に活用できる。

アウトプットイメージ

　対象となるモニターは、世界各国の調査協力者ネットワークである提携パネルを含む1億人以上のグローバルパネルで、1市場あたり100名規模の調査に対応する。複数エリアを横断した比較分析も可能である。

　今回の海外展開の背景には、楽天インサイトが2024年より提供する国内向け「AIチャットインタビュー」の利用企業から、グローバル市場での活用要望が相次いだ経緯がある。従来の海外調査が抱えていた「高コスト・長期間」という課題に対し、AIとデータアセットを組み合わせてマーケティング活動の高速化へ対応する狙いである。

【関連記事】
楽天インサイト、「アスキングビッグデータ」を用いて3年間比較した20代の「生活意識」変容を発表
楽天インサイト、アンケート調査結果をAIで擬人化し対話できる「インタビュー機能」の試験運用を開始
楽天インサイト、調査の分析を2種類のAIアシスタントが支援する「楽楽リサーチャー」の提供を開始
サイバーエージェント、AIを用いたインタビューツール「N1AI」の本格提供を開始
ロイヤリティマーケティング、AIでインタビュー調査と分析を効率化するサービス提供開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/08/03 16:15 https://markezine.jp/news/detail/77322

Special Contents

PR

Job Board

PR


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「“分業”は再定義される」サイバーエージェント内藤氏に聞く、インターネット広告20年と転換点
  2. 2
    瞬間認知では伝わらない。国産靴下ブランドがSmartNewsで見つけた「ストーリーの届け方」
  3. 3
    なぜショート動画の「CM流用」は成果が出ないのか？購買データが示す、店頭売上を動かす条件 NEW
  4. 4
    CV・予約数が2倍！美容クリニック事例に学ぶ、「量と質」を両立するTikTok広告活用
  5. 5
    ライバルは「作詞家」だった。天才クリエイティブディレクター杉山恒太郎が語る意味をもたらす音とデザイン
  6. 6
    にゃんと驚く“体験設計”と“3Sサイクル”が鍵！花王「ビオレUV」が高確率でヒットを生む秘訣
  7. 7
    プロも陥る「確証バイアス」を回避して「顧客の本音」を引き出すには？インタビュー4つのコツ　 NEW
  8. 8
    AIエージェント×LINEでCRM施策を高度化　名古屋鉄道に学ぶ「AIベースの業務設計」
  9. 9
    消費を煽る「推し活マーケ」はなぜ見限られる？ 推し活の新潮流「スキステナブル」を探る
  10. 10
    「優しさ」を「仕組み」に、SmartHRに学ぶ“誰もが使えるサービス”の作り方
  1. 1
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  2. 2
    「“分業”は再定義される」サイバーエージェント内藤氏に聞く、インターネット広告20年と転換点
  3. 3
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  4. 4
    Duolingoの“世界的バズ”はどう作られる？CMOが語る「スライド4枚」と少数精鋭のチーム作り
  5. 5
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  6. 6
    はなさく生命と電通デジタルに聞く「考えることを手放さない」AIマーケ基盤内製化
  7. 7
    マルチチャネル施策が数十億円のインパクトに。サツドラCDOが語る、現場主導のマーケティングPDCA
  8. 8
    売上総利益411倍！急成長アプリ「カウシェ」はなぜ、“迅速で納得感ある意思決定”ができるのか
  9. 9
    「行動データ×意識データ」で感覚を確信に変える。サンシャインシティが挑むデータ起点の街づくり
  10. 10
    AIとの「付き合い方」でわかれる、6つの生活者タイプ——3万人調査から解き明かす、AI時代の生活者像