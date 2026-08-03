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「北欧、暮らしの道具店」、オリジナルブランドの名称とロゴを「KURASHI&Trips」に刷新

　クラシコムが運営する「北欧、暮らしの道具店」は、商品売上の50％超を占めるオリジナルブランドの名称を、「KURASHI&Trips PUBLISHING」から「KURASHI&Trips」へ変更し、あわせてロゴデザインをリニューアルした。2007年にビンテージ食器のECとして開始した同店は、コンテンツ発信を通じて成長を続け、2015年に立ち上げた同ブランドもアパレルやコスメなどへ領域を広げ、事業を支える柱となっている。

　オリジナル商品では自社企画にとどまらず、マザーハウスの「ERIKO YAMAGUCHI」やアーバンリサーチの「かぐれ」といった外部ブランドとの協業や、「Noritake」「ARABIA」など老舗ブランドの名品復刻も展開してきた。従来は編集的なもの作りを意味する「PUBLISHING」を冠していたが、企画から商品化まで自社が一貫してリードする体制が確立されたことを受け、名称を改めた。

　新ロゴは、北欧などの文化や美意識の文脈を表現し、モダンでありながら品格を感じさせるデザインを採用した。頭文字を組み合わせたモノグラムや独自フォントも新たに制作しており、今後発売される新商品より順次切り替えを進める。

　「日常に、ひとさじの非日常を。」というコンセプトのもと、名称を整えることで機能や便利さにとどまらないもの作りを強化し、顧客の生活に寄り添うブランドとしての定着をより強固にすることを目指していく。

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2026/08/03 16:45 https://markezine.jp/news/detail/77326

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