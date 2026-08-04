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AIテレアポ「Rabona AI」、BizPlatformで月間20万コールの自動化を達成

　Rabona AIは、AIテレアポサービス「Rabona AI」の導入企業であるBizPlatformにおいて、月間約20万コールの新規架電自動化を達成した。

　ビジネスマッチングやコンサルティングを展開するBizPlatformでは、採用・教育コストや早期離職、アポ単価の高止まり、架電担当者の精神的負担が課題となっていた。これらの課題解決のため、同社は保留の認識と停止・再開、リアルタイム会話の応答速度、東京大学発の音声技術による品質とコスト面を評価して「Rabona AI」を導入した。

　これにより、BizPlatformでは税理士や中小企業向けの新規架電業務を自動化。新規リストへの架電からヒアリング、アポイントの打診・獲得、興味を示した見込み客の担当者への転送・取次までを「Rabona AI」で実施している。トークスクリプトはフローチャートで会話分岐を可視化できるため、現場主導での改善と運用定着も進んでいる。導入成果は次のとおり。

  • 月間自動化コール数：約20万コール
  • 人件費削減：月約1,000万円
  • 売上：150％に伸長
  • アポ獲得単価：3〜4万円から1万5,000〜2万円前後へ推移
  • アポイント品質：社内上位水準と同等
  • その他の成果：品質の安定、担当者の精神的負担解消、将来的な対応範囲拡大への期待

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2026/08/04 13:00 https://markezine.jp/news/detail/77333

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