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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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MarkeZine Day 2026 Autumn

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「フォームを送らない見込み客」をどう捕まえる？AIエージェントが変えるBtoBリード獲得【参加無料】

9月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、おすすめのセッションをご紹介します。

匿名訪問者を商談化！AIエージェントが変える体験設計

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　9月9日（水）11:50～12:20に行われるセッション『フォームを送らない見込み客をどう捕まえるか〜AIエージェントが変える、潜在層から商談化までの体験設計〜』では、Webサイト訪問者の多くが資料請求前に離脱してしまう「匿名の潜在層」を商談へ変える手法を解説します。AIリード・商談獲得プラットフォーム「Meeton ai」を提供するDynaMeetが、訪問者との対話から日程調整までを自動化する仕組みを公開。導入企業の実データをもとに、フォーム偏重のリード獲得から対話型の体験へとシフトし、マーケティングの「入口」を再設計する要諦をお伝えします。

　事前登録制（無料）となっておりますので、イベント公式サイトよりお早めにお申し込みください。

同日おすすめセッション

9月9日（水）15:10～15:40

データ×AIで挑むパーソルホールディングスのBtoBマーケティング改革。顧客にも社内メンバーにも「愛されるマーケティング」の実践

9月9日（水）17:25～17:55

「ゼロクリック」の時代、BtoBマーケティング、次に打つべき施策は？

MarkeZine Day 2026 Autumn開催概要

・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年9月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）
　　　　懇親会 18:20～19:50予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/08/05 13:15 https://markezine.jp/news/detail/77338

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