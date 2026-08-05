「フォームを送らない見込み客」をどう捕まえる？AIエージェントが変えるBtoBリード獲得【参加無料】

9月開催！「MarkeZine Day」セッション情報
半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、おすすめのセッションをご紹介します。
匿名訪問者を商談化！AIエージェントが変える体験設計
9月9日（水）11:50～12:20に行われるセッション『フォームを送らない見込み客をどう捕まえるか〜AIエージェントが変える、潜在層から商談化までの体験設計〜』では、Webサイト訪問者の多くが資料請求前に離脱してしまう「匿名の潜在層」を商談へ変える手法を解説します。AIリード・商談獲得プラットフォーム「Meeton ai」を提供するDynaMeetが、訪問者との対話から日程調整までを自動化する仕組みを公開。導入企業の実データをもとに、フォーム偏重のリード獲得から対話型の体験へとシフトし、マーケティングの「入口」を再設計する要諦をお伝えします。
事前登録制（無料）となっておりますので、イベント公式サイトよりお早めにお申し込みください。
同日おすすめセッション
9月9日（水）15:10～15:40
『データ×AIで挑むパーソルホールディングスのBtoBマーケティング改革。顧客にも社内メンバーにも「愛されるマーケティング」の実践』
9月9日（水）17:25～17:55
MarkeZine Day 2026 Autumn開催概要
・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:45最終受付）
2026年9月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）
懇親会 18:20～19:50予定
・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
・参加費：無料（事前登録制）
・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部