×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

丸紅I-DIGIO、LLMによるデータ分析基盤「MAIDOA AI ASSIST」を9月1日より提供

　丸紅I-DIGIOグループの丸紅ネットワークソリューションズは、LLM（大規模言語モデル）を活用したデータ分析基盤サービス「MAIDOA AI ASSIST」の提供を9月1日より開始する。これにより、データドリブンな経営や業務運営を支援し、現場レベルでの迅速な意思決定を可能にする。

　様々な企業ではデータの分散によって横断的な分析が難しく、蓄積されたデータを十分に活用できていない課題がある。自社で分析環境を構築する際には、BIツール導入時のデータ整形工数や教育コスト、専門人材の確保などが負担となり、運用開始に至らないケースも少なくない。

　「MAIDOA AI ASSIST」は、企業の各種データベースと接続し、データの集計や抽出、横断的な分析を行う。丸紅I-DIGIOグループが提供する映像解析AIソリューション「TRASCOPE-AI」やデータ一元化プラットフォーム「MAIDOA Plus」で収集したデータに加え、天候やイベントなどの外部情報も自動取得して分析材料とする。SQLなどの専門知識は不要で、チャット上で日常的な言葉を用いて問いかけるだけで多角的な分析を実行できる。

　また、提供時には丸紅I-DIGIOグループがデータ構造の把握や前提条件の設定といった「知識の埋め込み」を行う他、企業固有の共通語や呼称の設定も実施する。これにより導入後すぐに実業務へ適用でき、施策の効果測定や目標達成に向けた示唆の獲得などを行うAIアシスタントとして活用できる。

【関連記事】
丸紅I-DIGIOとGoogle Cloud、Agentic AIによる産業変革に向け戦略的提携
丸紅ネットワークソリューションズが「bellSalesAI」を導入　Salesforce入力を効率化
丸紅エレネクストが名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を導入　情報共有の活性化を実現
営業におけるAI導入企業の85.1％が成果を実感／インプレックスアンドカンパニー調査
約7割が「AI時代に向けて、スキルセットを変える必要がある」と回答／ビズリーチ調査

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/08/04 17:00 https://markezine.jp/news/detail/77340

Special Contents

PR

Job Board

PR


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「AIで仕事が速くなっただけで代理店は生き残れない」　米国広告代理店協会が暴く不都合な真実
  2. 2
    「“分業”は再定義される」サイバーエージェント内藤氏に聞く、インターネット広告20年と転換点
  3. 3
    なぜショート動画の「CM流用」は成果が出ないのか？購買データが示す、店頭売上を動かす条件 NEW
  4. 4
    一斉配信で終わらせない。LINEを「消費」から「資産」に変える、カルビーとＵＴグループの設計思想 NEW
  5. 5
    プロも陥る「確証バイアス」を回避して「顧客の本音」を引き出すには？インタビュー4つのコツ　 NEW
  6. 6
    ChatGPT広告パイロット参画も　Criteoの「エージェンティック・コマース」が変える広告の判断 NEW
  7. 7
    Duolingoの“世界的バズ”はどう作られる？CMOが語る「スライド4枚」と少数精鋭のチーム作り
  8. 8
    瞬間認知では伝わらない。国産靴下ブランドがSmartNewsで見つけた「ストーリーの届け方」
  9. 9
    CV・予約数が2倍！美容クリニック事例に学ぶ、「量と質」を両立するTikTok広告活用
  10. 10
    ついに始まったChatGPT広告【対策編】運用の課題解決と「親密なデータ」に対する新たなマナー
  1. 1
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  2. 2
    「“分業”は再定義される」サイバーエージェント内藤氏に聞く、インターネット広告20年と転換点
  3. 3
    Duolingoの“世界的バズ”はどう作られる？CMOが語る「スライド4枚」と少数精鋭のチーム作り
  4. 4
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  5. 5
    「AIで仕事が速くなっただけで代理店は生き残れない」　米国広告代理店協会が暴く不都合な真実
  6. 6
    はなさく生命と電通デジタルに聞く「考えることを手放さない」AIマーケ基盤内製化
  7. 7
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  8. 8
    マルチチャネル施策が数十億円のインパクトに。サツドラCDOが語る、現場主導のマーケティングPDCA
  9. 9
    「行動データ×意識データ」で感覚を確信に変える。サンシャインシティが挑むデータ起点の街づくり
  10. 10
    AIとの「付き合い方」でわかれる、6つの生活者タイプ——3万人調査から解き明かす、AI時代の生活者像