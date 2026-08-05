ファイル共有に課題がある法人営業の約4割が「顧客へのレスポンス遅延」を実感／Fleekdrive調査

Fleekdriveは、法人営業に従事する会社員（20代～50代の男女）を対象に「法人営業におけるファイル共有業務の実態調査」を実施した。

法人営業担当者の半数以上が、社内外とのファイル共有に関連する業務に「1日平均30分以上」を費やしている

「社内外とのファイル共有に関連する業務（外出先や移動中の資料送付、ファイルバージョンの確認、アクセス権限の管理、パスワード設定など）に1日平均どのくらいの時間を費やしているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「10分～30分未満」で29.5％、2位が「30分～1時間未満」で25.6％、3位が「1時間～2時間未満」で19.0％という結果になった。「10分～30分未満」という回答が最も多いものの、2位、3位、および「2時間以上（7.2％）」の各回答の比率を合計すると51.8％となり、この結果から、法人営業担当者の半数以上が、社内外とのファイル共有に関連する業務に「1日平均30分以上」を費やしていることが明らかになった。

法人営業担当者の6割弱が、社内外とのファイル共有に関連する業務において営業活動を阻害するような非効率さや不便さを感じている

「社内外とのファイル共有に関連する業務において営業活動を阻害するような非効率さや不便さを感じているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「やや感じている」で46.1％、2位が「あまり感じていない」で34.3％、3位が「非常に感じている」で11.1％という結果になった。1位と3位の各回答の比率を合計すると57.2％となり、この結果から、法人営業担当者の6割弱が、社内外とのファイル共有に関連する業務において営業活動を阻害するような非効率さや不便さを、程度の差こそあれ、感じていることがわかった。

社内外とのファイル共有に関連する業務において非効率さや不便さを感じている点で最も多いのは、「メール等の容量制限により大容量ファイルが送れず、ファイルの分割や外部転送ツールの利用を強いられること」

社内外とのファイル共有に関連する業務において営業活動を阻害するような非効率さや不便さを感じている法人営業担当者を対象に「社内外とのファイル共有に関連する業務においてどのような非効率さや不便さを感じているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「メール等の容量制限により大容量ファイルが送れず、ファイルの分割や外部転送ツールの利用を強いられること」で38.4％、2位が「パスワード付きZIPファイル（PPAP）の暗号化作業と、パスワード別送メール作成の手間がかかること」で35.3％、3位が「誤送信を防ぐための過剰な確認作業や、誤って送信した後の取り消しがすぐにできないこと」で34.2％という結果になった。

多くの法人営業に従事する会社員は、メールなどの容量制限による代替手段の利用やパスワード付きZIPファイル（PPAP）の作成といったファイル送信時の手間に加え、誤送信を防ぐための過剰な確認作業や送信後の取り消しがすぐにできないことにも非効率さや不便さを感じていることがわかった。

社内外とのファイル共有に課題が生じている主な要因は、「自社のセキュリティルールによる制限」や「社内ツールや運用ルールが未統一」

社内外とのファイル共有に関連する業務において営業活動を阻害するような非効率さや不便さを感じている法人営業担当者を対象に「社内外とのファイル共有に関連する業務において非効率さや不便さが生じている要因」を尋ねる設問への回答では、1位が「自社のセキュリティルールにより端末や機能が制限されているため」で37.4％、2位が「社内の利用ツールや運用ルールが統一されていないため」で31.1％、3位が「複数組織をまたぐ連携や頻繁な版数管理が不可避な業務構造のため」で29.5％という結果になった。

この結果から、社内外とのファイル共有に課題が生じている主な要因は、「自社のセキュリティルールによる制限」や「社内ツールや運用ルールが未統一」であることがわかった。またこれらの事実から、情報漏洩を防ぐための組織のセキュリティルールが、結果的に現場の柔軟な営業活動を縛ってしまっているという「経営と現場のギャップ」や、会社が主導して整えるべき「環境整備の遅れ」が浮き彫りになった。

社内外とのファイル共有に関連する業務における非効率さや不便さによる営業活動への主な影響は、「ストレス増加やモチベーション低下」や「顧客へのレスポンスの遅延」

社内外とのファイル共有に関連する業務において営業活動を阻害するような非効率さや不便さを感じている法人営業担当者を対象に、「社内外とのファイル共有に関連する業務における非効率さや不便さによって営業活動にどのような影響が出ているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「ストレス増加やモチベーション低下」で44.7％、2位が「顧客へのレスポンスの遅延」で39.5％、3位が「誤送信や情報漏洩リスクの増加」で26.3％という結果になった。

社内外とのファイル共有に関連する業務における非効率さや不便さによる営業活動への主な影響は、「ストレス増加やモチベーション低下」や「顧客へのレスポンスの遅延」であることがわかった。

社内外とのファイル共有に関連する業務において、最も優先的に整えたい環境は「双方のセキュリティ要件を満たす簡単な送受信環境」

法人営業担当者を対象に「社内外とのファイル共有に関連する業務において、最も優先的に整えたい環境」を尋ねる設問への回答では、1位が「双方のセキュリティ要件を満たす簡単な送受信環境」で23.2％、2位が「モバイル端末から安全にファイルを共有できる環境」で17.8％、3位が「最新ファイルの把握や共同作業ができる管理環境」で16.3％という結果になった。社内外とのファイル共有に関連する業務において、最も優先的に整えたい環境は「双方のセキュリティ要件を満たす簡単な送受信環境」であることがわかった。