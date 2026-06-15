×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

REVISIO、CTVの注視度を公開　「九条の大罪」「地獄に堕ちるわよ」「北斗の拳」を分析

　REVISIOは、各動画サービスのコネクテッドTV（CTV）アプリケーションにおける注視度データを用いて、人気コンテンツの視られ方を分析した。注視度が高いほど、テレビの前の視聴者が画面にくぎづけになっていたことを表す。

　今回は、2026年4月から配信が始まった各動画サービス（OTT）のコンテンツであるNetflix「九条の大罪」「地獄に堕ちるわよ」、Prime Video「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」を対象に分析した。

　同調査では、OTTオリジナル（独占配信）コンテンツが特定セグメントで質（注視）の高い視聴を獲得している実態が明らかとなった。

OTTの話題作は高いアテンションを獲得

　各作品の個人全体注視度は、

  • 「地獄に堕ちるわよ」59.3％
  • 「九条の大罪」54.2％
  • 「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」55.4％

　となり、いずれも各動画サービスの平均注視度（Netflix＝54.0％／PrimeVideo＝46.6％）および地上波同ジャンルの平均注視度（ドラマ＝47.6％／アニメ＝39.1％）を上回る数値を記録した。

　これらの要因には、

  • OTTは地上波に比べて高い目的意識を持って視聴するユーザーが多い（有料であること、見たいコンテンツを選んでみることなどが理由）
  • オリジナル（独占配信）コンテンツは、そのOTTでしか見られない特別感により、目的意識がさらに高まる傾向がある

　ことなどが考えられる。

コンテンツごとに「刺さる世代」が異なる結果に

　続いて、コンテンツごとに、属性別データ（Child、Teen、M1-3、F1-3の計8属性を抽出し比較）を分析した。

「地獄に堕ちるわよ」

　「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」の強烈ワードで一世を風靡（ふうび）した占い師・細木数子氏の素顔を描いた本作は、F3（女性50歳以上）の注視度が最も高い結果になった。細木氏がテレビで活躍していた2000年代の時代背景をよく知る層からの支持が高かったと考えられる。また、本作は「一人の女性の壮絶な一代記」として見ごたえのあるもので、同じ時代やその地続きの社会を生きてきたシニア女性の心に響くものがあったと推測される。

「九条の大罪」

　原作は『闇金ウシジマくん』などで知られる漫画家・真鍋昌平氏の作品で、泥臭いアングラな世界観が特徴である。一見、男性支持が高まりそうなこの作品で、F1（女性20～34歳）の注視が高まったのはSNS世代であるF1層にとって身近な現代社会の歪みを描いたことが理由の一つに挙げられる。また、松村北斗氏（SixTONES）や町田啓太氏といった女性に人気のある若手俳優を起用したことも影響していると考えられる。

「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」

　『北斗の拳』は、1980年代『週刊少年ジャンプ』で連載されテレビアニメにもなった人気作品である。今でも世代を問わず根強いファンがいるが、やはり最も注視していたのは連載当時に少年時代を過ごしたM3層（男性50歳以上）だった。また、本作では過去のアニメ版のキャストを一新し、最新の映像技術を駆使しつつ、原作の魅力を忠実に再現することにもこだわったとのことである。往年のファンの期待を裏切らないクオリティが、M3層に刺さった要因と考えられる。

【調査概要】

調査期間：2026年4月1日～5月24日

測定指標：注視度（注視秒数÷滞在秒数）＝視聴者の視線がコンテンツに向けられていた時間の比率

対象プラットフォーム：Netflix、Amazon Prime Video

地上波比較対象：NTV・EX・TBS・TX・CX 民放地上波キー5局平均

【関連記事】
テレビデバイスの平均利用時間最長は「YouTube」　地上波は維持・増加傾向【REVISIO調査】
TikTokとFIFAが「クリエイター特派員」を発表、W杯の視聴者層拡大・ライブ配信の発見促進を狙う
Teads、CTVの広告成果を一気通貫で可視化する「CTV Performance」ベータ版を発表
スイッチメディア、テレビCM×デジタル広告の売上効果を横断で可視化する新サービスを開始
Amazon AdsとNetflixが提携、Amazon DSPを通じて広告在庫へアクセス可能に

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/15 14:15 https://markezine.jp/news/detail/76954

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  2. 2
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  3. 3
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質
  4. 4
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方 NEW
  5. 5
    ドコモ、ミツカン、JALの成功事例も　ショートドラマでブランドリフトや行動変容を促すためのポイント
  6. 6
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  7. 7
    いつだって分析は「問い」から始まる――AI時代のデータ活用で変わること・変わらないこと
  8. 8
    ミツカン「味ぽん」がテレビCMの刷新・放映2週間で追加投資を決断できた「注視データの組織活用」とは
  9. 9
    客単価・来店数ともに向上！日本KFCがBrazeと挑む顧客起点のCRM戦略
  10. 10
    ロッテ「パイの実」が仕掛ける“沼化計画”　ロングセラーブランドを「推し活」の対象に変える体験設計
  1. 1
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  2. 2
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  3. 3
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  4. 4
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  5. 5
    22体のAIエージェントが同僚。ディレクター1人で運営するアパレルブランド「NAVYNAVY」を取材
  6. 6
    販売点数が昨対比大幅アップ！森永製菓「inゼリー」が実践した、データドリブンなOOH施策の全貌
  7. 7
    “ギルティ消費”のニーズをいかに見出したか？　サントリー「ＮＯＰＥ」誕生秘話
  8. 8
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  9. 9
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験
  10. 10
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】