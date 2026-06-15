REVISIO、CTVの注視度を公開　「九条の大罪」「地獄に堕ちるわよ」「北斗の拳」を分析

REVISIOは、各動画サービスのコネクテッドTV（CTV）アプリケーションにおける注視度データを用いて、人気コンテンツの視られ方を分析した。注視度が高いほど、テレビの前の視聴者が画面にくぎづけになっていたことを表す。

今回は、2026年4月から配信が始まった各動画サービス（OTT）のコンテンツであるNetflix「九条の大罪」「地獄に堕ちるわよ」、Prime Video「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」を対象に分析した。

同調査では、OTTオリジナル（独占配信）コンテンツが特定セグメントで質（注視）の高い視聴を獲得している実態が明らかとなった。

OTTの話題作は高いアテンションを獲得

各作品の個人全体注視度は、

「地獄に堕ちるわよ」59.3％

「九条の大罪」54.2％

「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」55.4％

となり、いずれも各動画サービスの平均注視度（Netflix＝54.0％／PrimeVideo＝46.6％）および地上波同ジャンルの平均注視度（ドラマ＝47.6％／アニメ＝39.1％）を上回る数値を記録した。

これらの要因には、

OTTは地上波に比べて高い目的意識を持って視聴するユーザーが多い（有料であること、見たいコンテンツを選んでみることなどが理由）

オリジナル（独占配信）コンテンツは、そのOTTでしか見られない特別感により、目的意識がさらに高まる傾向がある

ことなどが考えられる。

コンテンツごとに「刺さる世代」が異なる結果に

続いて、コンテンツごとに、属性別データ（Child、Teen、M1-3、F1-3の計8属性を抽出し比較）を分析した。

「地獄に堕ちるわよ」

「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」の強烈ワードで一世を風靡（ふうび）した占い師・細木数子氏の素顔を描いた本作は、F3（女性50歳以上）の注視度が最も高い結果になった。細木氏がテレビで活躍していた2000年代の時代背景をよく知る層からの支持が高かったと考えられる。また、本作は「一人の女性の壮絶な一代記」として見ごたえのあるもので、同じ時代やその地続きの社会を生きてきたシニア女性の心に響くものがあったと推測される。

「九条の大罪」

原作は『闇金ウシジマくん』などで知られる漫画家・真鍋昌平氏の作品で、泥臭いアングラな世界観が特徴である。一見、男性支持が高まりそうなこの作品で、F1（女性20～34歳）の注視が高まったのはSNS世代であるF1層にとって身近な現代社会の歪みを描いたことが理由の一つに挙げられる。また、松村北斗氏（SixTONES）や町田啓太氏といった女性に人気のある若手俳優を起用したことも影響していると考えられる。

「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」

『北斗の拳』は、1980年代『週刊少年ジャンプ』で連載されテレビアニメにもなった人気作品である。今でも世代を問わず根強いファンがいるが、やはり最も注視していたのは連載当時に少年時代を過ごしたM3層（男性50歳以上）だった。また、本作では過去のアニメ版のキャストを一新し、最新の映像技術を駆使しつつ、原作の魅力を忠実に再現することにもこだわったとのことである。往年のファンの期待を裏切らないクオリティが、M3層に刺さった要因と考えられる。

【調査概要】 調査期間：2026年4月1日～5月24日 測定指標：注視度（注視秒数÷滞在秒数）＝視聴者の視線がコンテンツに向けられていた時間の比率 対象プラットフォーム：Netflix、Amazon Prime Video 地上波比較対象：NTV・EX・TBS・TX・CX 民放地上波キー5局平均

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