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東急不動産、渋谷の街全体を接点に来街者とブランドをつなぐ「渋谷まるごとコネクト」開始　第1弾は花王

　東急不動産は、呼ばれる渋谷駅から半径約2.5kmのエリア「広域渋谷圏」において、コミュニティアプリ「SHIBUYA MABLs」を活用した年間ブランドパートナー制度「渋谷まるごとコネクト」を開始した。

　同制度は、エリア内の多彩な施設やデジタルサイネージ、リアルイベント、アプリのネットワークを横断的に活用し、街全体で企業ブランドと来街者をつなぐ体験を提供する仕組みだ。日常の交流や合同入社式などのイベントを通じて年間で継続的な顧客接点を設計し、アプリ内に体験データを蓄積することで、長期的なブランド想起やロイヤルティ形成を支援する。

　第1弾として、花王のヘアケアブランド「melt」「THE ANSWER」「MEMEME」との年間プロジェクトを始動し、2026年7月2日から21日までジャック企画「pick pick city（ピックピック シティ）」を開催。期間中は、同アプリ内の心理テストで選択した感情にマッチする商品と、渋谷エリアの提携飲食店16店舗がマップ上に出現する仕様となっており、数十店舗でのサンプリングやスタンプラリーを通じて渋谷をめぐりながら花王ヘアケアのブランドとの新たな出会いを創出する。

　東急不動産は今回の取り組みを皮切りに、飲料や食品、ファッション、エンターテインメントなど幅広いカテゴリーで同制度の展開を予定している。

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2026/07/07 09:00 https://markezine.jp/news/detail/77111

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