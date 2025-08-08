×
連載記事

MarkeZineニュース

ADKマーケティング・ソリューションズ、GEM Partnersとエンタメ関連データの連携を開始

　ADKマーケティング・ソリューションズ（以下、ADK MS）は、GEM Partnersが提供するデータ分析ツール「推しエンタメブランドスコープ」を導入し、自社のマーケティングサービスと連携することを発表した。これにより、既存サービスの強化や新規サービスの開発を目指す。

　「推しエンタメブランドスコープ」は、アニメ・映画・音楽・ドラマ・タレントなど幅広いジャンルを対象に、毎月約30,000人規模で大規模調査を実施しブランド価値を可視化。各エンタメブランドのトレンドや生活者の興味・関心変化をタイムリーに把握できる。ADK MSの保有データや他のマーケティングサービスと連携させることで、幅広い用途でサービスを提供していく。

　また、両社はデータ連携の仕組みを構築しており、新たなソリューションの開発も開始した。今後も同ツールを用いた新サービスの発表や、共同でのソリューションパッケージ開発も予定している。

この記事は参考になりましたか？

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/08 16:30 https://markezine.jp/article/detail/49666

