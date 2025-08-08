ADKマーケティング・ソリューションズ、GEM Partnersとエンタメ関連データの連携を開始

ADKマーケティング・ソリューションズ（以下、ADK MS）は、GEM Partnersが提供するデータ分析ツール「推しエンタメブランドスコープ」を導入し、自社のマーケティングサービスと連携することを発表した。これにより、既存サービスの強化や新規サービスの開発を目指す。

「推しエンタメブランドスコープ」は、アニメ・映画・音楽・ドラマ・タレントなど幅広いジャンルを対象に、毎月約30,000人規模で大規模調査を実施しブランド価値を可視化。各エンタメブランドのトレンドや生活者の興味・関心変化をタイムリーに把握できる。ADK MSの保有データや他のマーケティングサービスと連携させることで、幅広い用途でサービスを提供していく。

また、両社はデータ連携の仕組みを構築しており、新たなソリューションの開発も開始した。今後も同ツールを用いた新サービスの発表や、共同でのソリューションパッケージ開発も予定している。

