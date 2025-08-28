×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

ADK MS、AI倫理チェックツール「エージェント"リンリー"」を開発　制作工数40％削減する試算も

　2025年8月27日、ADKマーケティング・ソリューションズ（以下、ADK MS）は、ブレインパッドと共同で、AIによる制作物の倫理的な問題の有無を一次判定し、担当者による最終判断を支援する「エージェント“リンリー”」の開発と提供開始を発表した。

エージェント“リンリー”™のイメージ図
エージェント“リンリー”のイメージ図

　「エージェント“リンリー”」は、主にゲーム業界やコンテンツ産業向けに設計されたAIツールであり、クライアント企業が提示するガイドラインや基準を学習し、生成AIが画像・テキスト・動画などあらゆる制作物に含まれる倫理的な問題の有無を一次判定する。これにより、従来は担当者がすべて手作業で行っていた倫理チェックの工数を削減し、効率化を支援する仕組みだ。

　本ツールの開発は、ADK MSとブレインパッドが生成AI活用推進のために設立した「共創Labo」に端を発し、業界からの要望を受け、「Vision Link AI」の機能を参考としながら進められた。特に国や地域によって捉え方が異なる表現が多いエンターテインメント領域において、多様な基準をAIが学習し、差異による倫理問題発生リスクを低減する。

　2024年8月から12月まで実施された大手ゲーム会社でのPoC（概念実証）では、倫理チェックに関わる工数が40％削減できるとの試算結果が報告されている。また、海外のガイドラインや年齢制限基準への対応も、クライアントの監修のもとでアラートを出す仕様となっている。

【関連記事】
Acompanyと博報堂DYHD、生成AI画像の類似度チェッカーツールを開発　著作権侵害リスクを判定
WACUL、「B2BトップページAI診断」開始　 AIがサイトトップページのUIを判定し改善点を提案
WACUL、BtoB企業のサイトのフォームをAIが判定するサービスを提供開始
GMO NIKKO、アフィリエイト広告向けの「ブランドセーフティURL判定サービス」を提供
CINC、6つの感情を日本語のテキストから判定するAIを開発　「中立」の気持ちも判定可能

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/29 06:13 https://markezine.jp/article/detail/49782

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「Connecting the Dots」電通の郡司氏・福島氏も直感的に使うインサイト発見＆活用法
  2. 2
    なぜマーケターとデザイナーはすれ違ってしまうのか？共創のためのシンプルな第一歩 NEW
  3. 3
    フィルターバブルを破ろうとしている女の子たち。これからの世界の広げ方
  4. 4
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  5. 5
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』 NEW
  6. 6
    AIでまず変わるのはアプリケーションレイヤー。Microsoftの有園氏が語る体験と広告の新たな地平 NEW
  7. 7
    信頼による差別化が求められる時代へ──レイ・イナモト氏が語る、ブランド構築のために必要な4つのシフト
  8. 8
    AIはコンテンツマーケターのロボットスーツ。歴20年超の中山氏×ツール開発者で語る生成AI時代の戦略 NEW
  9. 9
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  10. 10
    AI時代、BtoBのコンテンツマーケはどう変わる？カギは「情報の伝達」ではなく「価値体験の創出」へ NEW
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  3. 3
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  4. 4
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  5. 5
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  6. 6
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  7. 7
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  8. 8
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  9. 9
    花王ヘアケアのブランドポートフォリオが完成　若年層ターゲットの第3弾新ブランド「MEMEME」を発表
  10. 10
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！