×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

ADK MS、カーボンオフセット広告サービス開始　デジタル広告のCO₂排出量を実時間で相殺

　ADKマーケティング・ソリューションズ（ADK MS）は、2025年8月20日、SBTi認証を受けた世界唯一のSSPを運営するOpenX JAPANのサービスを活用した「ADKカーボンオフセット広告」の提供開始を発表した。

　この広告実施により、クライアント企業はデジタル広告配信に伴うCO₂排出量のカーボンオフセット（埋め合わせ）が可能となる。

　カーボンオフセット広告とは、事業活動などで発生する温室効果ガスの排出量を、可能な限り削減した上で、どうしても削減できない分については排出権（クレジット）の購入などによりオフセット（埋め合わせ）する仕組みである。インターネット広告では、サーバーやネットワークインフラ、ユーザー端末の電力消費がCO₂排出の一因となっており、その対応が課題となっていた。企業のカーボンニュートラル実現が求められる中、広告分野における新たな環境対応策として注目されている。

　「ADKカーボンオフセット広告」は、OpenXのDeal Idを活用し広告配信時のCO₂排出量を測定し、リアルタイムでオフセットを実施する。加えて、キャンペーンのパフォーマンスデータを通し、得られたインサイトを提供することで、今後の広告活動におけるさらなるCO₂削減もサポートする。

　ADK MSは、クライアント企業の持続可能な事業成長や環境配慮の取り組み支援に今後も注力する方針である。

【関連記事】
IMPACT+とTeads、デジタル広告の二酸化炭素排出量を測定・削減に向けた施策の立案が可能に
僕と私と、「知ろう！カーボンニュートラル」プロジェクトを企画　Z世代による理解促進を目指す
電通、TBSと共同でカーボンニュートラルを実現する「グリーンCM」を実施　温室効果ガス削減目指す
大日本印刷とOpenX、企業のデジタル広告配信のCO₂排出量を可視化　環境配慮型広告の設計を支援
電通グループ、日本国内におけるマーケティング領域の脱炭素化イニシアティブを立ち上げ

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/26 16:15 https://markezine.jp/article/detail/49738

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！ NEW
  2. 2
    Criteo＝「リタゲ」だけではない！CPA微増でCVを最大化するコマース・オーディエンスとは？ NEW
  3. 3
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  4. 4
    クリエイティブ界の登竜門に挑戦！Droga5 Tokyo若手4人による「ヤングカンヌ」体験記 NEW
  5. 5
    フィルターバブルを破ろうとしている女の子たち。これからの世界の広げ方
  6. 6
    DeNAが優勝しなければ魂を取られる!?　プロ野球史上初・シーズン連動縦型ショートドラマの狙いと成果 NEW
  7. 7
    ミツカンのD2C「ZENB」が気づいた離脱の理由　継続購入を促進するデータ分析のコツを公開
  8. 8
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  9. 9
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  10. 10
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  3. 3
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  4. 4
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  5. 5
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  6. 6
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  7. 7
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  8. 8
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  9. 9
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  10. 10
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る