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アドウェイズ、「どの作品を広告塔にすべきか」をAIで予測する「MALOOKレコメンド」の運用を開始

　アドウェイズは、デジタルマンガプロモーションにおける「どの作品を広告塔にすべきか」という意思決定を最適化する、作品選定AI搭載ソリューション「MALOOKレコメンド」を開発し、運用を開始した。

　同ソリューションは、マンガ広告特化型AI「Agent MALOOK」のデータ基盤を活用しており、従来のクリエイティブ制作の最適化に加え、広告塔となる作品選定そのものの最適化へと支援領域を拡大した。

　昨今、生成AIの普及により広告クリエイティブ制作の自動化が進む一方で、膨大な作品群から人間の経験のみで最適な広告作品を探し当て、ヒットの再現性を担保することは困難となっている。結果として新たな作品の発掘が進まず、「出稿作品の固定化」と「訴求の画一化」を招き、ユーザー獲得単価（CPA）の高騰や顧客生涯価値（LTV）の頭打ちが業界の課題となっている。

「MALOOKレコメンド」UIイメージ：「実績」から「期待値」側にスライダーを移動すると、マンガ作品のレコメンド順位が入れ替わる

　「MALOOKレコメンド」は、独自のユーザー反応傾向や、プロフェッショナル人材が構造化した運用ナレッジ（絵柄やジャンルごとの訴求力など）を統合したAIアルゴリズムにより、過去の配信実績がない作品であっても期待値を算出・予測できる。これにより、膨大な作品群から未開拓作品を発掘し、特定作品への出稿依存からの脱却を支援する。

　また、同社は今後、アニメやゲームなどの周辺エンタメ領域の市場データや、SNS上での感情分析（ポジティブ／ネガティブ）といった外部データも段階的に組み込み、予測精度の向上をはじめとした機能拡充を予定している。将来的には、AIソリューション群「MALOOK」をさらに発展させ、マンガサービスの事業成長を支援するプロダクト開発を目指す。

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