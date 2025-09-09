「再訪したい国」日本が1位に／Z世代訪日客は「マンガ・アニメ」志向も【電通調査】

電通は、世界20の国・地域を対象とした「ジャパンブランド調査2025」の結果を発表した。同調査は観光、食、地方創生、日本製品、ライフスタイルや価値観といった設問で実施された。以下、一部内容を紹介する。

「再訪したい国」日本が52.7％で1位に

まず、観光目的で「再び訪れたい国」として、日本は52.7％の支持を集め1位となった。2位の韓国（20.0％）や米国（16.6％）を大きく上回る結果だった。

地域別で見るとアジア、北米、オーストラリア各地で高い人気を示し、円安よりも日本ならではの体験やプロダクトへの評価が高かった。

訪日体験ニーズは「和食」「自然景勝地」「桜」が中心

次に、今後の訪日時に期待する体験では「和食（56.4％）」「自然景勝地（45.3％）」「四季の体験（39.3％）」などが上位となった。

また、日本らしさを象徴するものとしては「寿司（42.2％）」「桜（42.0％）」「富士山（41.0％）」が多く挙げられた。

体験ニーズや象徴となるものには文化圏・世代ごとの違いも出ており、Z世代では「マンガ・アニメ」志向も見られた。

消費活動では「寿司」や「スキンケア」、定番のお土産に注目

続いて、訪日客の消費傾向を調べると、「コンビニの買物（32.9％）」が「ドラッグストア（24.1％）」を上回る結果に。購入希望商品は、コンビニでは「寿司」や「アイスクリーム」、ドラッグストアでは「スキンケア」や「メイクアップ」が人気。お土産としては「和菓子」「チョコレート菓子」「工芸品」が上位を占めた。

地方訪問は満足度・再訪意向ともに高い

また、都道府県別の認知度・訪問意向においては、東京都、北海道、大阪府、京都府が上位を占めた。一方で地方部単独の訪問経験者は少ないが、実際に訪れた場合の満足度（96.2％）と再訪意向（93.4％）はいずれも9割台と高かった。

訪日希望時期は桜シーズンに集中している一方で、紅葉など各国ごとに関心の分散傾向が見られた。

調査概要

対象：アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、サウジアラビア、インド、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、中国本土、香港、台湾、韓国

対象者：20～59歳の中間所得層男女

サンプル数：12,400

手法：インターネット調査

期間：2025年5月20日～6月22日

主体：電通／実施協力：ビデオリサーチ

