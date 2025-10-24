×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

データ・ワン、国内最大規模5,000万の購買データ付広告IDを突破　流通横断で広告効果を可視化

　データ・ワンは2025年10月、同社が保有する購買データ付広告IDが5,000万IDを突破したと発表した。これは国内最大規模となる。2020年10月の設立以降、多くのデータパートナーやクライアントの支持を受け、リテールデータネットワークの拡充を進めてきた。

　特に直近半年間では、従来の2倍以上のペースで約1,000万IDが増加しており、急速な規模拡大が続いている。この購買データ付広告IDに、NTTドコモが持つ顧客属性データを組み合わせることで、広告効果の最大化および効率的な広告配信を実現する基盤となっている。

　データ・ワンは、コンビニエンスストアのみならず、スーパーマーケットやドラッグストアなど複数業種の購買データを活用。認知拡大や購買リフト等の広告効果を、全国規模かつ流通横断で計測・分析が可能となった。加えて、多様なカテゴリ・ブランドの購買データを活用し、消費者の購買行動特性の詳細な把握や、ターゲットとする顧客セグメント、ペルソナ像の可視化を進めている。

　今後も、流通横断型購買データネットワークの拡張とそのマーケティング活用を推進していく方針で、リテールメディア市場の拡大や、デジタル接点・実店舗接点を活用したデータ分析・活用によるクライアント課題の解決、顧客体験向上への対応を強化するとしている。

【関連記事】
True DataとSMN、デジタルマーケティングサービスと広告用購買データの連携を開始
生成AIを活用した購買データ分析ソリューション「Urumo BI」ターゲット顧客の再現機能を独自開発
アドインテとSMN、テレビCM視聴とデジタル広告配信、リアル店舗での購買データを連携するサービス提供
Taboola、ぴあ朝日ネクストスコープと提携　チケット購買データとメディア閲覧データ活用し広告配信
データ・ワン、ドコモのプロファイリングデータと実店舗購買データを組み合わせたソリューションを提供

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/24 12:00 https://markezine.jp/article/detail/50078

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    スターバックスからAIスタートアップFLUXへ　自身の特性と相性を見極めた八木冴香さんのキャリア選択 NEW
  2. 2
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告
  3. 3
    チャットボットを超える接客AI エージェント「Omakase.ai」が切り拓く新しい顧客体験 NEW
  4. 4
    「その豆乳、猫のためでは？」人間の思い込みを超え、消費者インサイトを読み解くレシートデータ×AIの力
  5. 5
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  6. 6
    Uber Eats Japan代表中川氏×ポーラ代表小林氏が語る「経営戦略としてのブランディング」 NEW
  7. 7
    生成AIでパーソナライズをどう実現？中川政七商店が挑む「仮想人格」を活用した施策とその成果
  8. 8
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  9. 9
    AI時代のCXの鍵は「生活文化形成」、TOPPAN×インテグレートの新戦略
  10. 10
    地上波テレビCMとCTV広告、予算配分の正解は？ディップがREVISIOと進める注視データ活用と検証
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  4. 4
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  5. 5
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  6. 6
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  7. 7
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  8. 8
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」
  9. 9
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  10. 10
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性