Teads、CTVホームスクリーン広告の効果に関する調査結果を発表

Teadsは2025年9月29日、神経科学の専門機関MediaMento Instituteと共同実施したCTVホームスクリーン広告に関する調査結果を発表した。本調査は100人のスマートTV視聴者を対象に、ラボ環境で視線追跡とブランド想起調査を行い、CTVホームスクリーン広告の効果を多角的に分析した。

調査では、CTVホームスクリーン広告枠が従来のスキップ可能なプレロール広告に比べ、より高いアテンション率とエンゲージメントを生み出すことが判明。TeadsのCTVホームスクリーン広告は、アテンションを集めるまでのスピードが29％速く、アテンション率は48％を達成した。これはYouTubeのスキップ可能なプレロール広告と比較して16％高い数値となった。さらに、3Dユニットなどのフォーマットでは、視線の集中度やブランド想起率が向上した。

視聴者のブランド認知については、自由回答による想起率が最大50％、助成想起率が84％となった。71％の視聴者が、広告に触れたブランドについてさらに知りたいと回答し、広告の視覚認知率は平均55％、最高で86％と、高い関心が示された。これらの数値は短尺フォーマットの一般基準を大きく上回る結果である。

Teadsは、今回の成果を基に、米国外で初めてCTVホームスクリーン向け予測型アテンションモデルの開発を進めている。

調査概要

調査時期：2025年6月

調査方法：ラボ環境での視線追跡及びブランド想起調査

対象：スマートTV視聴者 100人

実施機関：Teads、MediaMento Institute

