MarkeZineニュース

Teads、CTVホームスクリーン広告の効果に関する調査結果を発表

　Teadsは2025年9月29日、神経科学の専門機関MediaMento Instituteと共同実施したCTVホームスクリーン広告に関する調査結果を発表した。本調査は100人のスマートTV視聴者を対象に、ラボ環境で視線追跡とブランド想起調査を行い、CTVホームスクリーン広告の効果を多角的に分析した。

画像を説明するテキストなくても可

　調査では、CTVホームスクリーン広告枠が従来のスキップ可能なプレロール広告に比べ、より高いアテンション率とエンゲージメントを生み出すことが判明。TeadsのCTVホームスクリーン広告は、アテンションを集めるまでのスピードが29％速く、アテンション率は48％を達成した。これはYouTubeのスキップ可能なプレロール広告と比較して16％高い数値となった。さらに、3Dユニットなどのフォーマットでは、視線の集中度やブランド想起率が向上した。

　視聴者のブランド認知については、自由回答による想起率が最大50％、助成想起率が84％となった。71％の視聴者が、広告に触れたブランドについてさらに知りたいと回答し、広告の視覚認知率は平均55％、最高で86％と、高い関心が示された。これらの数値は短尺フォーマットの一般基準を大きく上回る結果である。

　Teadsは、今回の成果を基に、米国外で初めてCTVホームスクリーン向け予測型アテンションモデルの開発を進めている。

調査概要

調査時期：2025年6月
調査方法：ラボ環境での視線追跡及びブランド想起調査
対象：スマートTV視聴者 100人
実施機関：Teads、MediaMento Institute

【関連記事】
GPとREVISIO、CTV上でのYouTube広告のアテンション最適化を目指す共同研究を開始
ニールセン、年次マーケティングレポートを発表　56％がOTT/CTVへの広告支出の増加を計画
電通、STADIA360としてアップデート／テレビCMやCTVを横断した効果検証が可能に
ジーニー、「Lumora」を提供　DOOH・Web・CTVへの一括広告配信と統合分析が可能に
マイクロアド、アプリ広告配信プラットフォーム「Jampp」を通じ海外CTV面への広告配信と計測を開始

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/30 11:00 https://markezine.jp/article/detail/49958

