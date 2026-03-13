×
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究（AD）

紙から移行し4ヵ月で友だち1.3万人獲得！仙台の製菓店が実践するLINE公式アカウント活用術

　生活者の視点に寄り添ったコミュニケーションへの刷新が企業に求められる中、近年では多くの業界・業態において、より身近で手軽なチャネルとしてLINE公式アカウントが活用されるようになった。一方、初期設計や運用方法、現場スタッフへのオペレーション浸透の難しさから、本来の力を引き出せていないケースも少なくない。仙台を中心に製菓店やカフェを7店舗展開する益野製菓では、LINEヤフーのテクノロジーパートナーであるAIBOTの支援を受け、紙のポイントカードからLINE公式アカウントへの移行を実現。4ヵ月で友だち13,000人獲得、ブロック率1.48%という成果が得られた背景を両社に聞いた。

仙台の洋菓子店でLINE公式アカウント運用に挑戦

画像を説明するテキストなくても可
（写真左）益野製菓　取締役 兼任 販売部課長 催事・広報・企画 筆頭　益野広夢氏
（写真右）AIBOT　AIMARKE 営業支援部長　粟野 優希氏

━━まず、益野製菓の事業概要と益野さんの役割を教えてください。

益野：元々は祖父が宮城県石巻市で小さな和洋菓子店を営んでいました。それを父の代で「益野製菓」として法人化。現在は「アルパジョン」というブランド名で宮城県内に7店舗を展開しており、年商の約8割がこの直営店の売上です。

画像を説明するテキストなくても可
店舗内キッチンでの調理風景

益野：私はアメリカ留学から帰国後に入社し、各店舗の配送、ケーキの材料や半製品の運搬といった現場での業務を経て、4年目に取締役に。現在に至るまで販売、社内調整、人事、求人、広告など「ケーキをつくる」以外のことを幅広く担当しています。

━━AIBOTの粟野さんはどのような役割を担っていらっしゃいますか。

粟野：AIMARKE 営業支援部長を務めています。具体的には、お客様にLINE公式アカウントを導入いただいた後、一緒に構築したり、運用したりと、導入後に二人三脚で進めていく役割です。益野製菓さまにおいては初期の段階から参加し、構築から対応させていただきました。

紙のポイントカードをデジタルに移行するため、LINEを検討

━━益野製菓では、LINE公式アカウントを開設し、顧客とのコミュニケーション接点の強化を図ったと伺いました。顧客管理に関して、どのような課題があったのでしょうか。

益野：以前は各店舗で紙のポイントカードをお配りしており、それが顧客接点のコアになっていました。購入ごとにスタンプが貯まり、それに応じてランクアップ、特典が得られる仕組みです。特典送付の際にはお客様から顧客情報をいただき、それを手打ちでExcelに入力。お客様の誕生月にDMを送るという運用でした。

　おかげさまで会員数は増加していましたが、それに伴ってDM送付先を抽出する作業や個人情報管理などが発生し、手間やリスク、コストも増えてきていました。当店のポイントカードを持っている会員の方に伝えたいことがあっても、なかなか頻繁には届けられない状況だったのです。

画像を説明するテキストなくても可

益野：そんな時にAIBOTの方とお話しする機会がありました。紙のポイントカードの機能をそのままLINEで実現できるのかと聞いたところ、「できる」と回答いただき、そこから興味を持って話を聞くと、お客様の属性や利用店舗ごとの情報発信もできるということでしたので導入を決めました。

　もちろん、多くの人がインフラ的に使うLINEであれば、DM以上にお客様の反応も良くなるだろうという期待もありました。LINEで何百人、何千人ものユーザーにより素早く、適切なタイミングで届けられる。そうして少しでもアルパジョン（益野製菓が展開する店舗）に来ていただける理由をつくり出せることは魅力でした。また、反応のしやすさという点では、たくさんのポストのなかに埋もれがちなSNSでの投稿と比較しても見ていただきやすいと考えました。

━━今回の導入はAIBOTとともに進めたそうですが、貴社としてパートナーにどのような要件があり、何を理由に決定されましたか。

益野：大前提の条件として、「既存のアナログなポイントカードのシステムや機能を、そのままデジタルに移行できること」がありました。むしろ、これができないのであれば、大きな初期投資をしてまで導入する必要はないと考えていました。

　このデジタル移行に関する細かな調整、その他設計へのこだわりについて、AIBOTさんには難題を言っていたと思います。ただ、粟野さんをはじめ対応いただいたメンバーの皆さんが一つひとつをしっかりと確認し、「これはできます」「これは難しいですが、このように表現できます」という提案を柔軟にしていただけて、信頼できると思いました。

LINE公式アカウントの運用・集客でお悩みの方へ

　株式会社AIBOTでは期間限定でLINE公式アカウントの運用や設定方法など無料相談を実施中です。「公式ラインの使い方がわからない」「自社でも活用できるのか知りたい」といった課題、要望をおもちの企業様はぜひ、無料相談からお気軽にお問い合わせください。

LINEでより深く長くつながるために。こだわり抜いた設計の要点

この記事の著者

落合 真彩（オチアイ マアヤ）

教育系企業を経て、2016年よりフリーランスのライターに。Webメディアから紙書籍まで媒体問わず、マーケティング、広報、テクノロジー、経営者インタビューなど、ビジネス領域を中心に幅広く執筆。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社AIBOT

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/13 12:00

