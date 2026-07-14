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【7/22 無料】“量”のマーケティングを脱却せよ！ 博報堂・入江氏が語る「顧客理解」の新視点

　MarkeZineとSalesZineは、2026年7月22日（水）・23日（木）の2日間に亘り「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」を共同開催します。

　今回は、7月22日（水）13：55～14：25に行われるセッション「「量」のマーケティングからの脱却 ～AIエージェントで実現する『新しい顧客理解』～」をご紹介します。

【参加登録〆切は7月17日（金）13：00】
セッション詳細・申し込みは画像をクリック

セッション概要

　顧客理解の解像度が低いまま数を追うB2Bマーケティングは、商談化率の低下と営業との分断を招き、売上停滞に直結します。

　本セッションでは、顧客や営業を再現した複数のAIエージェントが自律的に議論し、購買意思決定をリアルに「シミュレーション」することで、稟議プロセスまで見据えた顧客理解に基づく示唆を導出する新しいアプローチを紹介。導き出した深い顧客理解を、戦略から個別のコミュニケーション施策までブレずに一貫させ、高速展開するための新たな視点を提示します。

登壇者

入江 謙太氏／博報堂 CXクリエイティブ局長/エグゼクティブクリエイティブディレクター

テクノロジー、データ、uxui、アートディレクションなど多様な職種のプロが所属し、生活者発想をベースに顧客体験全体の構想〜開発〜グロースまでを一気通貫で担うクリエイティブ組織をリード。

事前登録の〆切は7月17日（金）13：00まで！

　すべてのセッションはタイムテーブルよりご確認ください。

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine 開催概要

  • 日時：2026年7月22日（水）・23日（木）12：30受付開始、13：00～18：30予定
  • 事前登録締め切り：7月17日（金）13：00
  • 会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス

    （東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階）
    JR・東京メトロ南北線「四ツ谷駅」より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」より徒歩3分

  • 主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部・SalesZine編集部
  • 参加費：無料（事前登録制）
  • 詳細はイベントサイト「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」よりご確認ください。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/07/14 10:00 https://markezine.jp/news/detail/77183

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